МТС увеличила блокировки спам-звонков за шесть месяцев 2023 г. на 28%

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала количество спам-звонков в январе-июне 2023 г.: благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник», использующим анализ Big Data, МТС заблокировала свыше одного миллиарда нежелательных вызовов, что на 28% раза больше, чем за первое полугодие 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общее количество зафиксированных звонков с признаками несанкционированной рекламы в сети МТС за шесть месяцев 2023 г. составило более 3,8 млрд, что в 2,15 раза больше, чем за тот же период 2022 г.

В этом 2023 г. более четверти всех заблокированных спам-звонков пришлись на сервис «Защитник», который автоматически с помощью анализа Big data определяет характер вызова. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение «Мой МТС».

В первом полугодии 2023 г. чаще всего звонки спамеров были нацелены на абонентов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и Самаре.

Наиболее популярные темы рекламных звонков в порядке убывания: финансовые продукты, страхование, недвижимость, рекламу различных продуктов и услуг.

В 2022 г. благодаря всем антиспамовым решениям МТС заблокировала более 2,1 млрд нежелательных вызовов, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 г. Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама в 2022 г составило в сети МТС более 4 млрд, что на 30% больше годом ранее.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.