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Резидент «Сколково» оснастил 7 школ Татарстана системой распознавания лиц

Inoface, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), оснастила системой распознавания по лицу общеобразовательные учреждения Республики Татарстан, построенные в 2023 г. Система установлена в 7 новых школах Казани, Набережных Челнов и Арского района Республики Татарстан и предназначена для организации входного контроля, а также мониторинга посещаемости, времени входа/выхода и наполняемости школы.

Система существенно повысит безопасность образовательных учреждений и исключит риск проникновения посторонних лиц на территорию школ. База данных хранится на сервере в школе, доступ к ней имеет только ответственный персонал и руководство.

Тимур Абдуллин, директор Inoface, сказал: «Безопасность детей – одна из самых приоритетных задач государства и применение современных цифровых технологий для идентификации лиц, входящих на территорию школы, в значительной степени повысит их защищенность. В 2022 г. мы провели испытания системы в Гимназии №189 г. Казани. Проект оказался успешным, прошел апробацию и показал отличные результаты, которые были представлены на рассмотрение руководству региона. При поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в техническое задание на строительство общеобразовательных учреждений включены требования по оснащению системой распознавания по лицу. В этом году мы провели оснащение 7 школ, 3 из которых построены в рамках концессионных соглашений с “Прошкола” (ВЭБ.РФ)».

На старте все фотографии учеников вместе с их данными, а также номером класса, занесут в школьную базу. Алгоритмы распознавания специально адаптированы под специфику юных пользователей с учетом значительных изменений параметров лица в процессе взросления. Благодаря технологии искусственного интеллекта система непрерывно самообучается и постоянно обновляет базу наиболее актуальными данными.

Алексей Борисов, директор по акселерационным программам по направлению «ТЭК и промышленность» кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Разработки резидентов “Сколково” по видеоаналитике уже давно нашли широкое применение в производственных и торговых компаниях, обеспечивая контроль доступа персонала и производственную безопасность. Пришло время для массового применения технологий искусственного интеллекта для решения социальных задач государства. Решение компании Inoface уникально тем, что оно работает с базами изменяющихся лиц детей, по мере их взросления, что накладывает более серьёзные требования к системам ИИ. Уверен, что компания не остановится только на решении данных задач, но будет способна применить свои разработки для оценки качества учебного процесса, что позволит выстроить индивидуальный трек развития каждого ученика».

Кассы школьных столовых также оснащаются устройствами распознавания. С их помощью ребенок сможет оплатить обед, не используя наличные или банковскую карту. Привязка к лицевому счету осуществляется в системе оператора «Образовательная карта», пополнить баланс можно через мобильное приложение.

Биометрические терминалы Inoface разрабатываются и производятся в России (г. Казань), включены в каталог радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ и имеют подтверждение Минцифры РФ о соответствии требованиям к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных.

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