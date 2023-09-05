Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Компания «Актив» приступила к производству смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100

Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявляет о старте крупносерийного производства смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100, которые стали дополнением к линейке продуктов «Рутокен ЭЦП» 3.0. Смарт-карты предназначены для электронной подписи, надежной двухфакторной аутентификации пользователей и качественной поддержки безопасности систем защищенного электронного документооборота. Также устройства применяются как интеллектуальные ключевые носители в комплексных решениях обеспечения ИБ. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Сертифицированное решение «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 поддерживает широкий спектр операционных систем: MS Windows, macOS, Linux и др. Устройства отвечают всем современным требованиям к криптографическим ключевым носителям. В смарт-картах аппаратно реализованы ГОСТ Р 34.10-2012 с длиной ключа 256/512 бит и ГОСТ Р 34.11-2012, симметричные шифры «Магма» и «Кузнечик», а также международные алгоритмы электронной подписи RSA и ECDSA. Криптографические операции выполняются без копирования ключа в память компьютера. Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 сертифицированы по требованиям ФСБ и ФСТЭК России.

В отличие от смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC новые устройства могут быть оснащены различными RFID-метками для интеграции в СКУД и системы управления логическим доступом. На поверхность карты можно нанести любую информацию (личные данные сотрудника, его фото, логотип компании и др.). Все это позволяет сделать из смарт-карты «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 универсальное электронное удостоверение сотрудника.

«Смарт-карты «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 — это новое поколение устройств, которое пришло на смену привычным смарт-картам «Рутокен ЭЦП» 2.0 2100 и собрало в себе все лучшее от предыдущих версий. Новые смарт-карты стали надежнее, увеличилась скорость их работы, а также появилась поддержка современных алгоритмов ГОСТ. Устройства отлично подходят для решения различных задач: настройки и поддержки аутентификации пользователей на компьютере и в сети, электронной подписи и шифрования, электронного удостоверения, удаленного доступа и многое другое. Смарт-карты «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 имеют подтвержденную совместимость с множеством программных и аппаратных решений на рынке информационной безопасности», — отметил Никита Демин, руководитель департамента смарт-карт компании «Актив».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Электронная отрасль России просит отсрочку от армии для всех радиоэлектронщиков, участвующих в гособоронзаказе

Самую криминальную криптовалюту мира начали добывать при помощи фанатов торрентов

ARM «ради спасения своего бренда» отобрала личные сайты у инженера, искавшей уязвимости в процессорах

Работа МФЦ парализована: Десятки тысяч россиян пишут заявление на отказ от сбора биометрии

Банковский троянец-невидимка научился использовать редкий и интересный протокол

Починка «дыры» в процессорах Intel замедляет их на 40%. Пользователи жестоко за это отомстят: готовится коллективный иск

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще