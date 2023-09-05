Компания «Актив» приступила к производству смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100

Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявляет о старте крупносерийного производства смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100, которые стали дополнением к линейке продуктов «Рутокен ЭЦП» 3.0. Смарт-карты предназначены для электронной подписи, надежной двухфакторной аутентификации пользователей и качественной поддержки безопасности систем защищенного электронного документооборота. Также устройства применяются как интеллектуальные ключевые носители в комплексных решениях обеспечения ИБ. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Сертифицированное решение «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 поддерживает широкий спектр операционных систем: MS Windows, macOS, Linux и др. Устройства отвечают всем современным требованиям к криптографическим ключевым носителям. В смарт-картах аппаратно реализованы ГОСТ Р 34.10-2012 с длиной ключа 256/512 бит и ГОСТ Р 34.11-2012, симметричные шифры «Магма» и «Кузнечик», а также международные алгоритмы электронной подписи RSA и ECDSA. Криптографические операции выполняются без копирования ключа в память компьютера. Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 сертифицированы по требованиям ФСБ и ФСТЭК России.

В отличие от смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC новые устройства могут быть оснащены различными RFID-метками для интеграции в СКУД и системы управления логическим доступом. На поверхность карты можно нанести любую информацию (личные данные сотрудника, его фото, логотип компании и др.). Все это позволяет сделать из смарт-карты «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 универсальное электронное удостоверение сотрудника.

«Смарт-карты «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 — это новое поколение устройств, которое пришло на смену привычным смарт-картам «Рутокен ЭЦП» 2.0 2100 и собрало в себе все лучшее от предыдущих версий. Новые смарт-карты стали надежнее, увеличилась скорость их работы, а также появилась поддержка современных алгоритмов ГОСТ. Устройства отлично подходят для решения различных задач: настройки и поддержки аутентификации пользователей на компьютере и в сети, электронной подписи и шифрования, электронного удостоверения, удаленного доступа и многое другое. Смарт-карты «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 имеют подтвержденную совместимость с множеством программных и аппаратных решений на рынке информационной безопасности», — отметил Никита Демин, руководитель департамента смарт-карт компании «Актив».