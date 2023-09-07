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Postgres Professional продлила срок действия сертификата ФСТЭК на Postgres Pro Enterprise Certified

Postgres Professional продлила на 5 лет срок действия сертификата соответствия ФСТЭК №4063 на СУБД Postgres Pro Enterprise. Новый сертификат действителен до 16 января 2029 г.

Postgres Pro Enterprise — российская СУБД для высоконагруженных систем, представляющая собой глубоко переработанную редакцию СУБД PostgreSQL. Включает большое количество уникальных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность системы, которая в отдельных случаях может кратно превышать производительность PostgreSQL, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами, в том числе на объектах КИИ. Среди уникальных функциональных особенностей Postgres Pro Enterprise: 64-разрядный счетчик транзакций, инкрементальный бэкап на уровне блоков, автономные транзакции, компрессия данных, симметричный отказоустойчивый кластер (мультимастер) и многое другое. Включена в единый реестр российского ПО.

Сертифицированная ФСТЭК редакция СУБД Postgres Pro Enterprise может применяться для защиты информации: на значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории; государственных информационных системах 1 класса защищенности; автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности; информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных; информационных системах общего пользования 2 класса.

Компания Postgres Professional уже проводит работы по оценке соответствия СУБД Postgres Pro Enterprise «Требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных» (приказ ФСТЭК России № 64 от 14 апреля 2023 г.) по 4 классу.

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