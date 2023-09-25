Bi.Zone представила обновленное решение Bi.Zone AntiFraud

Bi.Zone представила обновленное решение Bi.Zone AntiFraud. Новые функции «Офлайн-тестирование» и «Продолжение обработки» помогут эффективнее выявлять как уже известные мошеннические схемы, так и никогда ранее не применявшиеся, а также снизить нагрузку на аппаратное обеспечение.

Число транзакций продолжает расти, а вместе с ним количество похищенных денег с банковских счетов. Согласно статистике национальной платежной системы, только за первый квартал 2023 г. число транзакций увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем похищенных денег вырос почти на 30% по сравнению со средними значениями 2022 г. и составил 4,5 млрд руб. Больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга.

Bi.Zone AntiFraud — это адаптивная кросс-канальная система противодействия мошенничеству, возможности которой включают в том числе выявление мошеннических операций в онлайн-каналах.

Алексей Лужнов, руководитель управления Bi.Zone по противодействию мошенничеству, сказал: «Нашей основной целью было увеличить число распознаваемых сценариев мошенничества — как уже реализованных, так и потенциально возможных. Мы стремились повысить удобство работы с правилами и точность их срабатывания и одновременно снизить нагрузку на аппаратную часть. Новые функции системы противодействия мошенничеству Bi.Zone AntiFraud позволили решить обе задачи: выросла эффективность выявления не только известных, но и ранее не применявшихся схем фрода. Также удалось снизить нагрузку на „железо“».

Функция «Офлайн-тестирование» позволяет создавать тестовую офлайн-среду на основе уже совершенных транзакций. Каждое новое правило и расчет можно безопасно проверить в такой среде, а если их эффективность подтвердится, начать применять в реальных условиях. Тестовые сценарии также можно применять к еще не реализованным, но потенциально возможным кейсам, что повышает уровень безопасности в целом.

Вторая функция, «Продолжение обработки», расширяет механизм обработки транзакций. Обычно антифрод-системы проверяют транзакцию по списку правил, каждому из которых присвоен свой приоритет. Если приоритетное правило уже сработало, то менее приоритетные пропускаются.

После внедрения функции «Продолжение обработки» система продолжит проверять транзакцию по оставшимся правилам, даже если сработает более приоритетное из них. Это поможет заказчику получить более точное представление о транзакции и скорректировать настройки, которые могут быть причиной ложных срабатываний.

Функции Bi.Zone AntiFraud также включают блокировку множественных мошеннических аккаунтов, предотвращение компрометации учетных записей, соблюдение требований 167 ФЗ и 161 ФЗ, упрощение авторизации для легитимных пользователей, предотвращение использования украденных аккаунтов, защиту от бот-атак.