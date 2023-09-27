Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности
|

Dark River — новая группировка, атакующая российский ОПК, создала высокотехнологичный бэкдор: исследование Positive Technologies

Новая группировка — оператор опасного ВПО, которую исследователи назвали Dark River, целенаправленно атакует предприятия российского оборонного комплекса, инвестируя серьезные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие своего инструментария. Проработанные на высоком уровне архитектура и транспортная система позволяют бэкдору незаметно действовать в скомпрометированной инфраструктуре в течение долгого времени с целью шпионажа и кражи конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Специалисты PT Expert Security Center (PT ESC) впервые подробно исследовали внутреннее устройство и механизмы работы сложного модульного бэкдора MataDoor, обнаруженного при расследовании инцидента в прошлом году. Dark River тщательно подходит к выбору своих жертв и действует точечно. В настоящее время известно несколько случаев применения MataDoor в кибератаках, все они были нацелены на крупные организации, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Бэкдор хорошо маскируется: имена его исполняемых файлов похожи на названия легального ПО, установленного на зараженных устройствах, а ряд образцов имеет действительную цифровую подпись. Чтобы максимально усложнить обнаружение зловреда, его разработчики использовали различные виды утилит-упаковщиков, скрывающих вредоносный код.

«Главная особенность бэкдора MataDoor в том, что он имеет сложную архитектуру, — сказал Максим Андреев, старший специалист отдела исследования угроз ИБ Positive Technologies. — Анализ кода показывает, что в разработку этого инструмента были вложены серьезные ресурсы. Это хорошо продуманный вредонос с глубокой индивидуальной разработкой в плане транспорта, скрытности и архитектуры. Группировка не стала использовать коробочные решения, многие протоколы намеренно реализованы разработчиком самостоятельно. Большая и сложная транспортная система позволяет гибко настраивать коммуникацию с командой оператора, с сервером, чтобы оставаться скрытым и незамеченным. Это вредоносное ПО может действовать даже в логически изолированных сетях, вытаскивать и передавать данные откуда угодно».

Исследователи считают, что внедрение бэкдора начинается с фишингового письма, к которому злоумышленники прикрепляют документ в формате DOCX, посвященный сфере деятельности атакованного предприятия. Особенность бэкдора заключается в том, что он побуждает получателя включить режим редактирования документа — просто открыть вложение недостаточно. Это является необходимым условием для отработки эксплойта. Похожие письма, содержащие документы с эксплойтами для уязвимости CVE-2021-40444, рассылались на российские предприятия ОПК в августе-сентябре 2022 г. Например, злоумышленники намеренно использовали в тексте документа неконтрастный шрифт. Чтобы его прочитать, пользователь менял цвет шрифта, запуская режим редактирования. Одновременно с этим происходила загрузка и выполнение вредоносной полезной нагрузки с контролируемого киберпреступниками ресурса.

Для защиты корпоративных систем от внедрения бэкдора MataDoor эксперты Positive Technologies рекомендуют принимать проактивные меры: использовать песочницы, позволяющие выявлять даже такое сложное ВПО с помощью анализа поведения файлов в виртуальной среде, а также анализаторы трафика. Dark River применяет почтовый фишинг, поэтому специалисты советуют придерживаться стандартных правил кибергигиены: осторожнее относиться к входящим электронным письмам, сообщениям в мессенджерах и социальных сетях, не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать подозрительные вложения. Поскольку в некоторых атаках киберпреступники использовали взломанные почтовые ящики, необходимо учесть, что они могут прибегнуть к социальной инженерии. В связи с этим стоит также тщательно оценивать следующие аспекты: есть ли в письме нетипичные для переписок в вашей компании вложения, верна ли подпись, мог ли вам написать отправитель и насколько его вопрос в ваших компетенциях.

***

Positive Technologies — участник рынка кибербезопасности. Компания является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и отраслям экономики. Технологии компаннии используют более 3300 организаций по всему миру.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Система резервного копирования «Кибер Бэкап 16» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия

Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа

Новый уровень слежки. Сбербанк запатентовал бота для прослушки звонков в WhatsApp и Telegram

Microsoft вывалила в общий доступ 38 терабайт данных своих сотрудников, включая пароли и конфиденциальную информацию

В Москве дорожные камеры стали отлавливать и штрафовать россиян за непристегнутый ремень, даже если они не за рулем

WinRAR стал опасен против воли разработчиков. Раскрыта хитрая схема, угрожающая полумиллиарду пользователей

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни
Показать еще