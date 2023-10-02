Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» становится обязательной

Для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных Минцифры вводит дополнительное подтверждение для входа на «Госуслуги». С 1 октября 2023 г. оно стало обязательным для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет Правительство России. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа.

Три варианта дополнительной защиты: код из SMS; одноразовый код из специального приложения (ТОТР); вход по биометрии.

Как установить второй фактор защиты

Войдите в свой профиль в личном кабинете «Госуслуг». В разделе «Безопасность» выберите «Вход с подтверждением». Выберите один из трех вариантов дополнительного подтверждения.

Как изменить телефон для второго фактора

Изменить телефон для SMS-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. SMS-код для смены номера придет в том числе на старый телефон. Если он уже недоступен, изменить номер можно в приложении банка-партнера или ближайшем МФЦ.

Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек.