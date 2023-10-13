Минцифры России: что делать, если военкомат отказал в ИТ-отсрочке от срочной службы

СМИ сообщают о единичных случаях отказов военкоматов в отсрочке от срочной службы ИТ-специалистам. В связи с этим Минцифры напоминает, что работает горячая линия. Все вопросы находятся на контроле и решаются Минцифры в ручном режиме максимально оперативно. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что делать, если специалист получил отказ

Сотрудник должен направить на почту help@digital.gov.ru письмо, в котором указать: ФИО, название компании, номер заявления на «Госуслугах», суть проблемы, мобильный телефон для связи, фото повестки (обязательно, без нее запрос не будет рассмотрен).

С чем связаны известные случаи отказа

– компания не внесла специалиста в списки или ошиблась в данных;

– данные подали только в весенний призыв, а в осенний – забыли;

– специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы;

– специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки.

Минцифры обращает внимание компаний и специалистов: важно придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на «Госуслугах», а также соответствовать всем критериям для отсрочки. В рамках осеннего призыва 2023 г. заявки принимались до 8 августа 2023 г.