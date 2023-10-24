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Cloud Advisor обеспечивает защиту кластеров Kubernetes

Российский разработчик ПО компания Cloud Advisor добавила в свой продукт возможности защиты управляемых кластеров Kubernetes, расположенных в облаках Yandex Cloud и Cloud.ru.

Cloud Advisor выявляет уязвимости в образах, работающих в кластере Kubernetes, и приоритизирует найденные уязвимости на основе данных о публичности и правах подов, на которых они обнаружены. Дополнительно Cloud Advisor осуществляет проверку Kubernetes на соответствие рекомендациям CIS и лучшим практикам безопасности.

Теперь Cloud Advisor анализирует все уровни работы облачной инфраструктуры: слой конфигурации облака, слой управляемых кластеров Kubernetes, слой ОС и ПО, работающих на виртуальных машинах и контейнерах. Cloud Advisor совмещает в себе продукты CSPM, CWPP и KSPM и рекомендуется поставщиком к использованию как единая платформа, обеспечивающая безопасность всей облачной инфраструктуры.

Анализ всех уровней работы облачной инфраструктуры позволяет получить полную картину рисков безопасности облака и выявлять вектора атаки, недоступные продуктам, работающим лишь на одном уровне – например, «уязвимость Log4Shell найдена на ВМ с назначенным публичным IP и группой безопасности, разрешающей соединение с 0.0.0.0».

Анализ облачной инфраструктуры осуществляется с помощью безагентной технологии, которая обеспечивает 100-процентное покрытие всей инфраструктуры, развертывание продукта за минуты, снижение расходов на администрирование и отсутствие влияния на производительность виртуальных машин.

Cloud Advisor – российское ПО, предназначенное для обеспечения безопасности, соответствия требованиям, инвентаризации и оптимизации расходов в публичных облаках Yandex Cloud, Cloud.ru, AWS, Azure, GCP и Huawei Cloud.

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