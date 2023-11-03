«ИТ-экспертиза» выпустила новую версию комплекса ИБ «Сакура»

«ИТ-экспертиза» представила релиз версии комплекса информационной безопасности «Сакура», получивший номер 2.32.

В этой версии появились интеграция с VPN Check Point, управление подключением по SSH к защищаемым серверам и новый механизм исполнения скриптов сервером «Сакура».

Кроме этого, был добавлен режим проверки и обслуживания рабочих мест.

Традиционно в каждом релизе выполняется оптимизация уже существующих механизмов. Сюда попали механизм сбора данных о работе пользователя, быстродействие и эргономика отчетов, взаимодействие с агентами «Сакура» и macOS.

В новой версии реализована поддержка VPN Check Point; реализована новая категория «Без нарушений», чтобы проверять рабочие места и выполнять операции по их обслуживанию; новый механизм исполнения скриптов сервером «Сакура»; управление подключением по SSH к защищаемым серверам (аналогично подключениям по RDP).

Оптимизации: улучшен механизм сбора данных о работе пользователя на рабочем месте; улучшена работа отчетов при работе с рабочими местами, перемещенными в архив; в виджетах рабочего стола нарушения отображаются с различной критичностью; оптимизирован отчет о нарушениях: указывается критичность нарушения; для macOS реализована возможность выполнять снимки экрана в момент нарушений; оптимизировано API «Сакура» для работы с разными версиями агентов; улучшен вывод информации в окне агента «Сакура»;

для упрощения навигации в отчетах реализована возможность закрепления столбца в табличных представлениях; оптимизирована работа с подгруппами видов программного обеспечения

Кроме того, в руководство пользователя добавлено описание процедуры делегирования прав для работы.