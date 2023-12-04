Bi.Zone и Университет Решетнева будут готовить специалистов по кибербезопасности вместе

Bi.Zone заключила соглашение о сотрудничестве с Сибирским государственным университетом науки и технологий им. М. Ф. Решетнева. Эксперты-практики обучат студентов работе с современными решениями по мониторингу и реагированию на инциденты кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone,

По данным Сбербанка, дефицит кадров в российской сфере кибербезопасности составляет минимум 50 тыс. человек и растет с каждым годом.

Самыми востребованными остаются опытные специалисты, которые уже умеют на практике противостоять актуальным киберугрозам. Поэтому важная задача технических вузов — дать учащимся возможность получить практические навыки и компетенции и дополнить ими теоретическую базу.

Чтобы подготовить студентов к работе с современными программными решениями, Bi.Zone и Университет Решетнева запустили совместный проект. Эксперты обучат будущих специалистов актуальным технологиям мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности. Студенты также научатся интегрировать процессы мониторинга в защищаемые информационные системы.

«Обучать начинающих специалистов и помогать им приобретать практические навыки всегда было важной миссией для Bi.Zone. Мы проводим CTF-чемпионаты для молодых профессионалов, много взаимодействуем с комьюнити багхантеров и работаем с учащимися вузов. Российское высшее техническое образование — одно из сильнейших в мире, и мы надеемся, что наш проект с Университетом Решетнева поможет студентам пополнить уже немалый багаж знаний ценными практическими навыками», — сказал Теймур Хеирхабаров, директор департамента Bi.Zone по мониторингу, реагированию и исследованию киберугроз.

«Современные решения в области управления информационной безопасностью — профильное направление магистратур кафедры. Привлекая партнеров, имеющих ведущую экспертизу в указанной области и занимающих лидирующие позиции на рынке, кафедра стремится улучшить возможности учебных лабораторий и подготовить нужных отрасли специалистов. Благодарим наших партнеров за возможность совместной реализации нашего нового образовательного проекта», — сказал Вячеслав Золотарев, заведующий кафедрой безопасности информационных технологий Университета Решетнева.

Участвовать в проекте смогут студенты последних курсов бакалавриата по направлению «Информационная безопасность», магистранты программы «Управление информационной безопасностью автоматизированных систем», а также учащиеся специалитета кафедры безопасности информационных технологий.

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Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Bi.Zone разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости ИТ‑инфраструктур любого размера и оказывает услуги по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 г. компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других, защитив свыше 500 клиентов в 15 странах мира.