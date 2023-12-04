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«Сёрчинформ SIEM» получила поддержку SSH

В новой версии «Сёрчинформ SIEM» появился коннектор, который позволяет собирать данные по протоколу SSH (Secure Shell). Благодаря доработке SIEM-система улучшила возможности по контролю ИТ-инфраструктуры заказчиков: к ней можно подключить любое оборудование и ПО с Unix-оболочкой, а также устройства и процессы на Windows. По охвату новый коннектор сопоставим с коннектором для syslog – самого универсального формата обмена данными.

В отличие от стандартных коннекторов, которые собирают из источников события безопасности, SSH-коннектор опрашивает устройства и ПО об их текущем статусе. Таким образом протокол SSH помогает получать сведения о состоянии ИТ-инфраструктуры: например, о загрузке процессора, оперативной памяти и пр. Это полезно, чтобы отслеживать аномалии в штатной работе устройств и программ, которые могут выступать клиентом и сервером для SSH-подключений. Аномалии, в свою очередь, могут говорить об атаках – протокол SSH ввиду его широких возможностей нередко используют хакеры.

В решении «Сёрчинформ» «из коробки» сразу доступны правила корреляции, которые среди полученных SSH-коннектором данных способны вычислить потенциальные проблемы. События с коннектора можно объединить с событиями из других источников с помощью сервиса кросс-корреляции. Наконец, «Сёрчинформ SIEM» позволяет запускать автоматическую реакцию, заданную пользователем, на выявленные инциденты, в том числе обнаруженные по событиям SSH.

«Наша SIEM-система практикоориентированная, мы задумывали ее как средство, в том числе борьбы с угрозами. Сначала реализовали проактивный функционал, теперь поддержали запросы по SSH. Это выходит за рамки стандартного функционала SIEM и позволяет заказчикам получить нужные инструменты без закупки дополнительного ПО», – сказал системный аналитик «Сёрчинформ» Павел Пугач.

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