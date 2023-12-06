Консорциум «Кодекс» представил новое решение «Техэксперт: Мониторинг системы» для ИБ-специалистов

Разработчик ИТ-решений для работы с нормативной и технической документацией консорциум «Кодекс» представил новое решение «Техэксперт: Мониторинг системы», предназначенное для специалистов по информационной безопасности.

Решение интегрировано в «Систему управления нормативной и технической документацией» (СУ НТД), которая позволяет предприятиям собрать документы из разрозненных источников в едином фонде и пользоваться ими с применением удобных программных сервисов. Внедрение СУ НТД и ранее снижало для предприятия риски, связанные с нормативной документацией, но в первую очередь это касалось актуальности и полноты нормативной базы, используемой каждым сотрудником. Новое решение позволяет контролировать информационную безопасность в классическом её понимании: следить за взаимодействием сотрудников с документами предприятия и создавать отчёты, а также отслеживать права доступа к тем или иным модулям СУ НТД. Возможности нового инструмента позволяют без труда предупреждать утечку данных, а также проводить профилактику инцидентов информационной безопасности и эффективно расследовать уже случившиеся утечки документов, содержащихся в системе.

Решение состоит из двух функциональных модулей — «Аудит событий безопасности» и «Аудит действий пользователей». Модули независимы друг от друга, поэтому предприятия могут подключать любой из них в зависимости от своих потребностей. Модуль «Аудит действий пользователей», помимо «охранной», выполняет и ещё одну важную функцию – позволяет отслеживать востребованность тех или иных документов, в том числе закупленных по заявкам. Это помогает, с одной стороны, сократить затраты на приобретение невостребованных документов, а с другой — мониторить общую эффективность внедрения единого фонда на предприятии и планировать мероприятия по её повышению.