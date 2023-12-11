Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

«Сёрчинформ FileAuditor» теперь поддерживает вычитку журналов Windows, Active Directory и СХД NetApp

В DCAP-системе «Сёрчинформ FileAuditor» реализована поддержка аудита прав и операций с файлами в сетевых хранилищах, на которых не стоит агент – компонент системы, который устанавливается локально и обеспечивает контроль «на местах». Теперь программа вычитывает журналы Windows, где фиксируется пользовательская активность с файлами, а также журналы Active Directory с информацией об изменении прав пользователей.

Ранее вычитка файловых операций была доступна только при установленном агенте, по сети осуществлялся только контентный анализ файлов в хранилищах. Интеграция позволяет быстро получать данные об операциях на сетевом уровне. А сведения из AD дополняют картину, показывая случаи, например, временного изменения прав пользователя администратором, его включения в привилегированную группу или несанкционированного отзыва прав.

«Подчеркну значимость изменений, которые мы реализовали в FileAuditor. Во-первых, функциональная разница между агентской и серверной моделью сканирования хранилищ теперь отсутствует. Анализ файлов, категорирование, тегирование, файловые операции, изменения прав доступа – все это теперь доступно как при установке агента, так и без него. Во-вторых, мы расширяем список поддерживаемых хранилищ», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ».

Доработка позволяет контролировать СХД с нетипичными файловыми системами или в случаях, когда установка агента неудобна или невозможна – например, если требуется вычитка отдельной сетевой папки, а не всего хранилища. Безагентское сканирование экономит ресурсы. Таким же образом FileAuditor работает с NetApp – новой системой хранения, ранее недоступной для аудита. Вкупе с поддержкой FTP, SMB, DFS, NFS и NTFS, интеграцией со всей линейкой Huawei OceanStore и Dorado, это делает программу универсальной для контроля файловых хранилищ в любой инфраструктуре.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Россияне начали вербовать «белых хакеров» за границей

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

iPhone, MacBook, устройства на Android и ОС Linux можно захватить с помощью новой «дыры» в Bluetooth

Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware

Новый троян для Linux атакует VMware ESXi и поголовно шифрует данные

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще