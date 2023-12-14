В «Кибер бэкапе 16.5» расширена поддержка PostgreSQL и добавлены новые возможности

Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего решения — Кибер бэкап 16.5. В новой версии появились расширенные возможности работы с СУБД на основе PostgreSQL — гранулярное восстановление баз данных и поддержка Patroni; добавлена поддержка новой почтовой системы VK Workmail; оптимизирована работа узла хранения, за счет чего резервное копирование в сложных инфраструктурах стало быстрее. Кроме того, реализована поддержка самых актуальных стандартов ленточных устройств и произведены другие улучшения, востребованные заказчиками из корпоративного сегмента.

Возможность комплексной защиты СУБД с открытым кодом PostgreSQL и решений на ее основе, включая отечественную коммерческую систему Postgres Pro, была представлена в 16 версии «Кибер бэкапа». В обновлении 16.5 реализовано гранулярное восстановление отдельных баз: теперь восстановить данные можно быстрее, не восстанавливая весь экземпляр. Также добавлена возможность восстанавливать данные на заданную точку времени (PITR). «Кибер бэкап» теперь поддерживает работу с кластером Patroni — наиболее популярным решением для организации высокодоступных кластеров PostgreSQL на основе потоковой репликации. Резервное копирование будет работать даже в режиме аварийного переключения, без дополнительных действий, при этом нет необходимости устанавливать агенты на узлы кластера.

«С выходом версии «Кибер бэкап 16.5» пользователи получают инструмент для резервного копирования СУБД на основе PostgreSQL с максимальным набором востребованных функций. Это поможет российским компаниям из корпоративного сегмента быстрее переходить на отечественные СУБД и быть уверенными в безопасной эксплуатации своих информационных систем», — сказал Сергей Лебедев, директор направления систем резервного копирования компании «Киберпротект».

В новой версии Кибер бэкап начал работать с VK WorkMail, популярной системой корпоративной почты для бизнеса, которая всё чаще становится альтернативой MS Exchange. Теперь пользователи могут не беспокоиться о защите данных своих почтовых ящиков и переходить на импортонезависимые решения.

Разработчики «Киберпротекта» существенно улучшили работу узла хранения данных СРК «Кибер бэкап». Узел хранения — важный компонент в клиент-серверной архитектуре решения, необходимый для лучшей работы с геораспределёнными инфраструктурами и для оптимизации использования различных ресурсов. В версии 16.5 была повышена пропускная способность в процессе передачи данных резервных копий от агента на узел и далее в целевое хранилище. Это позволяет существенно сократить временные затраты и таким образом уменьшить окно резервного копирования и в целом повысить производительность системы при работе в сложной инфраструктуре. Так, например, пропускная способность узла при передаче данных на ленточные устройства выросла до 1,5 раза.

В «Кибер бэкапе 16.5» расширена ролевая модель для обеспечения контроля безопасности администрирования системы. Выделенная роль «Оператор мониторинга» позволяет создавать виджеты и отчеты, просматривать уведомления о сбоях, действиях в системе, сведения о запущенных процессах, список агентов и узлов хранения, дает возможность собирать данные диагностики.

Еще одно улучшение, ожидаемое заказчиками из корпоративного сегмента, — возможность отказоустойчивой кластеризации сервера управления в OC Linux. Это делает систему резервного копирования устойчивой к отказу сервера управления и повышает уровень доступности системы. Помимо перечисленных функций, в «Кибер бэкапе 16.5» реализована поддержка ленточных накопителей новых стандартов LTO-8 и LTO-9.

В новой версии также добавлена поддержка Astra Linux Special Edition 1.6 и 1.7 с режимом замкнутой программной среды (ЗПС) и расширена поддержка ОС Linux до версии ядра 6.2.

Сегодня «Кибер бэкап 16.5» — универсальное решение для резервного копирования с расширенным набором функций хранения и восстановления данных, защитой данных от вредоносного ПО и централизованным управлением. Широкая поддержка платформ и решений как отечественных, так и зарубежных производителей позволяет легко внедрять и использовать «Кибер бэкап» для самых разных задач — от базовой защиты данных для малого бизнеса до комплексного обеспечения безопасности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктур крупнейших организаций. Продукт входит в реестр российского ПО Минцифры России и может использоваться для реализации стратегии технологической независимости от импортных решений.