«Телеком биржа» будет защищать веб-ресурсы «Крок Облачные сервисы» от кибератак

«Телеком биржа» теперь защищает «Крок Облачные сервисы» от различных типов кибератак на веб-ресурсы компании, и уже показала свою эффективность в отражении DDoS-атак. Защита распространяется как на уровень сайтов и API мобильных приложений, так и на уровень канальной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Для предотвращения несанкционированного воздействия на сайт «Крок Облачные сервисы» «Телеком биржа» использует отечественную платформу для фильтрации трафика, которая предназначена для отражения DDoS, целевых и бот-атак. Система автоматически анализирует данные о трафике и блокирует его в случае выявления отклонений. На каждом сетевом уровне последовательно выявляется и фильтруется: объемный UDP Flood с усилением (L3), некорректные сетевые TCP и сессионные SSL-соединения (L4), вредоносные HTTPS-запросы ботов (L7). Кроме того, благодаря использованию технологий машинного обучения алгоритмы постоянно совершенствуются, за счет чего повышается точность обнаружения атак.

«Мы сотрудничаем с «Телеком биржей» уже более 10 лет. Наши первые совместные проекты были связаны с созданием оптического кольца, объединяющего дата-центры «Крок Облачные сервисы» независимыми трассами. Позже компания стала предоставлять инфраструктуру — волокна и услуги связи для нас и наших клиентов. С 2021 г. «Телеком Биржа» также стала нашим партнером. Мы убедились в высокой надежности предоставляемых компанией услуг, видели, как ей эффективно удается отражать атаки, поэтому решили использовать ее решение для защиты своего сайта», - отметил Сергей Зинкевич, директор бизнес-юнита «Крок Облачные сервисы».

««Крок Облачные сервисы» является одним из лидирующих провайдеров на рынке, который уделяет больше внимание обеспечению надежной работы своей платформы, начиная с того как они выстраивают свои дата-центры, заканчивая тем, что постоянно разворачивают дополнительные сервисы, позволяющие укрепить защиту от несанкционированного доступа и кибератак. Со своей стороны мы прилагаем все усилия, чтобы закрыть потребность в качественных средствах отражения DDoS- и целевых атак: постоянно наращиваем компетенции, улучшаем сервисы и решения, адаптируя их под потребности заказчиков и интегрируем передовые практики и технологии в области защиты данных в продукты», - сказал генеральный директор «Телеком биржи» Евгений Крайнов.

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«Крок Облачные сервисы» – это самостоятельное подразделение компании «Крок», предлагающее рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Облачный-провайдер специализируется на размещении и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе платформы собственной разработки, а также сети дата-центров с максимально высоким уровнем надежности (Gold Certification of Operational Sustainability). Облаку «Крок» доверяют свои сервисы более 800 заказчиков.