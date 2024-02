Подтверждена совместимость системы усиленной аутентификации Indeed AM с VPN-продуктами «С-Терра»

Уровень защищенности удаленного доступа к инфраструктуре предприятий через VPN-подключение можно повысить, используя решение для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) совместно с VPN-продуктами «С‑Терра Шлюз» и «С‑Терра Клиент», которые предназначены для криптографической защиты и фильтрации трафика. Об этом CNews сообщили представители компании «С-Терра».

Совместное использование этих систем позволяет сотрудникам безопасно получать удаленный доступ к инфраструктуре предприятий через VPN, проходя двухфакторную аутентификацию. Чтобы обеспечить такую возможность, продукты «С-Терра Шлюз» и «С‑Терра Клиент» работают в связке с программным комплексом Indeed AM, который служит для централизованного управления доступом.

Шифрование и туннелирование трафика, реализуемые VPN-продуктами «С-Терра», осуществляются на основе протокола IPsec и современных отечественных алгоритмов, соответствующих необходимым ГОСТам.

Применяя систему Indeed AM, можно осуществлять различные сценарии многофакторной аутентификации. Текущая технологическая интеграция Indeed AM с VPN-продуктами «С‑Терра» поддерживает следующие технологии аутентификации OTP, самые популярные из которых: Software TOTP, SMS OTP, Telegram, Email OTP, Hardware HOTP и др.

При подключении к сети через VPN пользователю сначала нужно ввести доменные данные, а затем второй фактор аутентификации – одноразовый пароль.

Продукты, использованные в решении, разработаны двумя российскими компаниями, «С‑Терра СиЭсПи» и компания «Индид», и позволяют выполнить требования контролирующих организаций.

«Технологическая интеграция позволяет внедрить уже ставший стандартом механизм многофакторной аутентификации, который реализуется продуктом Indeed AM при удаленном подключении пользователей. Продукты «С-Терра Шлюз» и «С-Терра Клиент» взаимно интегрируются с системой Indeed AM и поддерживают совместное использование, поэтому ИТ-инфраструктура наших клиентов станет еще более защищенной, – отметил Андрей Лаптев, руководитель направления по развитию продуктов компании «Индид». – Мы уделяем особое внимание технологическому партнерству с отечественными поставщиками решений в сфере информационной безопасности и оперативно реагируем на запросы заказчиков по поводу интеграции. Это позволяет компании «Индид» удерживать лидерство в сегменте многофакторной аутентификации пользователей».

«В решениях «С-Терра» многофакторная аутентификация – это рекомендованная для удаленных пользователей процедура при построении VPN-туннеля. В интеграции с системой Indeed AM стало возможным добавить еще один фактор – одноразовые пароли – и выбрать удобный способ его доставки, – сказал Александр Бородавко, технический директор компании «С-Терра СиЭсПи». – Отличительная черта нашей компании – это внимание к каждому клиенту и качественная поддержка заказчиков на всех уровнях. Мы постоянно пополняем портфель наших решений, и технологическое партнерство с другими российскими компаниями позволяет предложить рынку наиболее полный спектр решений для защиты сетей».

Пошаговые инструкции настройки системы усиленной аутентификации Indeed AM для работы с VPN-продуктами «С-Терра» разработаны специалистами компаний-партнеров специально для удобства пользователей и размещены в базе знаний на сайте компании «Индид».

***

Indeed Access Manager (Indeed AM) – программный комплекс для централизованного управления аутентификацией на всех информационных ресурсах компаний, который реализует двухфакторную аутентификацию для защиты как удаленного, так и локального доступа. Применяя систему Indeed AM, можно осуществлять различные сценарии усиленной и многофакторной аутентификации.

«С-Терра Клиент» – программный комплекс для криптографической защиты и фильтрации трафика, позволяющий контролировать состояние сессий для пользовательских устройств, на которые он установлен.

«С-Терра Шлюз» – программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает криптографическую защиту каналов связи при удаленных подключениях и фильтрацию проходящего через него трафика.

Компания «Индид» – российский разработчик программных средств для управления логическим доступом и его защиты. Самостоятельно разрабатывает все программные комплексы в России уже более 15 лет, за это время их внедрили сотни предприятий в России и Белоруссии. ПО компании включено в реестр Минкомсвязи и соответствует условиям программы импортозамещения. Решения компании позволяют заказчикам соблюдать требования нормативно-правовых актов в сфере информационной безопасности (ГОСТ, ФСТЭК и др).

Компания «С-Терра СиЭсПи» – российский разработчик и производитель средств защиты каналов связи на основе технологии IPsec VPN. Компания была основана в 2003 г. Продукты «С-Терра» сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России, используют современные ГОСТ-криптоалгоритмы, включены в реестры российского ПО и промышленной продукции России. Решения «С-Терра» защищают данные при обмене между ЦОД, при межсетевом взаимодействии, при удаленном доступе; широко применяются в госструктурах различных уровней, в крупнейших финансовых организациях, в коммерческих фирмах, на производственных предприятиях.