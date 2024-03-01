МТС презентовала во Владивостоке онлайн-урок по кибербезопасности

ПАО «МТС» и благотворительный фонд «Система» представили всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего «Кибербезопасность». Первыми в стране урок посмотрели участники смены «Лифт в будущее» в ВДЦ «Океан» во Владивостоке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Урок «Кибербезопасность» рассчитан на школьников, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отрасли. Материал предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического урока в школах - педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки занятий.

Зрители урока узнают, как сделать пребывание в сети безопасным; какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях; познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли; выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем, и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом. Урок сопровождают тематические тесты-викторины, разработанные для закрепления полученного материала.

«С каждым годом цифровые технологии развиваются все более стремительно, но параллельно растет и количество киберугроз. Поэтому обеспечение безопасности наших клиентов, особенно детей, в цифровом пространстве - один из ключевых приоритетов цифровой экосистемы МТС. Урок поможет познакомиться с работой специалистов по кибербезопасности и самыми современными средствами защиты информации в сети. И особенно важно, что этот материал доступен для образовательных учреждений не только в больших городах, но и в маленьких селах», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Урок доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе «Лифт в будущее» и в сообществе платформы в социальной сети «ВКонтакте».

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.