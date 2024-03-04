Makves DCAP автоматизирует контроль доступа к информационным ресурсам в ГК «Гранель»

Группа компаний «Гранель» внедрила Makves DCAP — систему аудита и мониторинга информационных активов. Благодаря внедрению решения компания автоматизировала трудозатратный процесс контроля и управления доступом к данным. Об этом CNews сообщил представитель компании Makves.

В результате внедрения системы Makves DCAP специалисты «Гранель» отмечают возможность реализации единой точки контроля для управления доступом к информационным активам компании и автоматизацию процесса управления учетными записями сотрудников всех подразделений, что позволило значительно сократить временные затраты и отслеживать все важные события, связанные с аккаунтами корпоративных пользователей, в режиме реального времени.

«Информационные активы – безусловное преимущество и ценность для девелоперской компании. Отсутствие эффективного контроля доступа к ним может привести к негативным последствиям, в том числе к компрометации информации, содержащей важную проектную документацию и персональные данные. Чтобы избежать подобных рисков и сохранить непрерывность бизнеса, необходимо организовать управление доступом в соответствии с корпоративной политикой безопасности, — сказал Александр Луковцев, руководитель группы информационной безопасности группы компаний «Гранель» — Учитывая, что контроль в ручном режиме требует значительных ресурсов, было принято решение о внедрении DCAP-системы».

При выборе решения в «Гранель» ориентировались на отечественные продукты с минимальными требованиями к ИТ-инфраструктуре, возможностью реализации тонких настроек под специфику бизнес-процессов и задач подразделения информационной безопасности.