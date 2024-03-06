Татарстанцев предупреждают о росте фишинговых атак перед 8 марта

МТС сообщает о росте объема фишинговых атак перед праздниками. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, в этом году основной прирост был отмечен перед 8 марта – он составил примерно 27%, тогда как перед 23 февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным. Предыдущий всплеск атак аналитики фиксировали в преддверии Дня святого Валентина. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Объем фишинга ежегодно возрастает перед праздниками и сезонами распродаж. Эксперты МТС RED отмечают, что злоумышленники маскируют свои письма под специальные предложения к празднику от онлайн-магазинов и ретейл-платформ. Они мотивируют пользователей открыть вложение, содержащее вредоносное программное обеспечение, или пройти по ссылке на специально созданную злоумышленниками веб-страницу и ввести там конфиденциальную информацию – как правило, логин и пароль от того или иного аккаунта или данные банковской карты.

В ряде случаев мошенники побуждали пользователей перейти на страницы с фейковыми предложениями непосредственно по ссылке из письма, однако наиболее заметным трендом стали попытки перевести общение с пользователями в мессенджеры – Telegram или WhatsApp.

Для защиты от фишинговых атак, эксперты МТС RED SOC советуют пользователям обращать внимание на адрес отправителя, соответствие адресов ссылок официальным сайтам организаций, а также оформление и опечатки в письме. Сомнения даже по одному из этих критериев может свидетельствовать о фишинговой атаке. В качестве безопасной альтернативы специалисты рекомендуют самостоятельно заходить на сайт онлайн-магазина или ретейл-платформы и там проверять наличие акций и скидок.

«Фишинг – одна из самых распространенных киберугроз в отношении пользователей. Конечной целью киберпреступников могут быть как данные или деньги граждан, так и проникновение в ИТ-инфраструктуру компании путем атаки на ее сотрудников. Поэтому работодателям очень важно регулярно проверять и повышать уровень осведомленности сотрудников о киберугрозах, а гражданам – помнить о базовых правилах кибергигиены не только в электронной почте, но и в мессенджерах», – отметил Ильназ Гатауллин, технический руководитель направления МТС RED SOC компании МТС RED.

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МТС RED SOC - центр мониторинга и реагирования на кибератаки, обеспечивающий заказчикам выявление и защиту от киберугроз в режиме 24/7. Среди клиентов – компании из сфер телекоммуникаций, промышленности, финансов, ретейла, медицины и других секторов экономики по всей России.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 10 млн пользователей, услугами дочернего «МТС Банка» – 3,3 млн клиентов, общее количество экосистемных клиентов МТС составляет почти 13 млн. Компания располагает в России 14 дата-центрами и розничной сетью из более 5000 магазинов.