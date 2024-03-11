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Bi.Zone и НИУ МИЭТ запустили совместный обучающий проект

Эксперты Bi.Zone помогли студентам Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» освоить навыки работы с современными инструментами автоматизации выполнения требований законодательства по кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В условиях постоянно меняющегося ландшафта киберугроз и роста количества атак организациям требуется все больше квалифицированных специалистов по кибербезопасности. Особую ценность для компаний представляют эксперты, умеющие не только эффективно отражать кибератаки, но и знающие законодательство в области кибербезопасности. Соблюдение актуальных требований регуляторов позволяет снизить риск утечек информации, а также связанного с ними финансового и репутационного ущерба.

Bi.Zone и кафедра информационной безопасности НИУ МИЭТ запустили совместный проект. В его рамках студенты посетят мастер-классы от экспертов Bi.Zone, где узнают, как автоматизировать процессы выполнения обязательных требований в области защиты персональных данных (ПДн) и государственных информационных систем (ГИС). После этого учащиеся попробуют самостоятельно провести аудит информационных систем, развернутых на киберполигоне.

«Обучение пройдет с помощью Bi.Zone Compliance Platform. Это универсальное решение для автоматизации выполнения требований законодательства по защите ПДн, ГИС и КИИ. Студенты будут решать рабочие задачи, которые могут возникнуть в реальной жизни: оценивать эффективность мер безопасности, разрабатывать и актуализировать модель угроз, проектировать систему защиты и готовиться к аттестации информационных систем», — сказал Андрей Быков, руководитель центра консалтинга в области защиты данных, Bi.Zone.

«Сотрудничество с Bi.Zone предоставляет нам возможность внедрить в учебный процесс современные инструменты для автоматизации соответствия требованиям регуляторов в области защиты информации. Одно из таких решений — Bi.Zone Compliance Platform. Благодаря мастер-классам наши студенты смогут успешно освоить профильные навыки и стать более конкурентоспособными на рынке труда», — отметил Владислав Воеводин, доцент кафедры информационной безопасности НИУ МИЭТ, кандидат технических наук, доцент.

Проект разработан специально для обучающихся по направлению подготовки 10.04.01 «Информационная безопасность» в рамках дисциплины «Аудит информационной безопасности автоматизированных систем (деловая игра)».

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Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Bi.Zone разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости ИТ‑инфраструктур любого размера и оказывает услуги по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 г. компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др., защитив свыше 500 клиентов в 15 странах мира.

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