В Kaspersky ICS CERT назвали основные угрозы для промышленности во втором полугодии 2023 года

Во второй половине 2023 г. в России вредоносные объекты были заблокированы на 31,1% компьютеров автоматизированных систем управления (АСУ). В ряде отраслей доля АСУ с заблокированными вредоносными объектами выросла, например, в сферах энергетики (33,1%, рост на 0,5 п.п. во втором полугодии по сравнению с первым), нефти и газа (25,5%, рост на 2,1 п.п.), автоматизации зданий (34,7%, рост на 0,4 п.п.), инжиниринга (36,3%, рост на 0,5 п.п.). Кроме того, Россия оказалась на втором месте среди регионов мира по доле компьютеров АСУ, на которых были заблокированы майнеры — вредоносные программы, предназначенные для использования вычислительной мощности устройства пользователя злоумышленниками. Таковы данные нового отчёта Kaspersky ICS CERT.

По итогам второго полугодия 2023 г. Россия оказалась в числе регионов с самой высокой долей компьютеров АСУ, на которых были заблокированы угрозы из интернета. В России вредоносные интернет-ресурсы были заблокированы на 11,7% устройств. Это на 1,6 п.п. выше среднего общемирового показателя (то есть в России операторы и инженеры АСУ заходили на опасные веб-ресурсы чаще, чем в среднем по миру). Значительная часть таких ресурсов используется для распространения вредоносных скриптов и фишинговых страниц (они были заблокированы на 8,9% устройств).

Эксперты Kaspersky ICS CERT отметили рост по сравнению с первым полугодием (на 0,2 п. п. до 1,7%) доли компьютеров АСУ, на которых были заблокированы майнеры — исполняемые файлы для OC Windows. По этому критерию Россия оказалась на втором месте среди регионов мира.

Доля компьютеров АСУ, на которых заблокированы угрозы из почты — 1,5%, это в 2,7 раза меньше среднемирового показателя (4%). Доля устройств, на которых были заблокированы угрозы при подключении съёмных носителей — 0,8%, это чуть более 1/3 среднемирового показателя (1,9%). Соотношение между показателями распространения угроз через почту и съёмные носители относит Россию к списку стран, где в среднем сетевая связность различных технологических участков и объектов весьма высокая, сотрудники на местах могут пользоваться электронной почтой и прочими корпоративными ресурсами и не затруднены необходимостью часто пользоваться флэшками для переноса информации между системами.

«Уровень зрелости информационной безопасности промышленных предприятий постепенно улучшается — и в части кибергигиены и осведомлённости персонала об угрозах, и в части покрытия технологической инфраструктуры автоматизированными средствами защиты. Однако злоумышленники продолжают совершенствовать свои тактики и инструменты, и по-прежнему велик риск киберинцидента. В России явно сказывается роль высокой цифровизации и относительно лёгкой доступности ресурсов интернета для сотрудников промышленных предприятий, в том числе и изнутри технологического контура. Поэтому необходимо одновременно и внедрять больше средств защиты, и продолжать тренировать сотрудников. В частности, нужно вырабатывать у них навыки распознавать фишинг — это всё ещё один из наиболее распространённых способов первоначальной компрометации системы для злоумышленников, сосредоточенных на целевых атаках. Уже с текущим уровнем цифровизации предприятиям нужно строить комплексную систему защиты, которая способна обеспечить безопасность одновременно OT-сегмента и IT-инфраструктуры», — сказал Евгений Гончаров, руководитель Kaspersky ICS CERT.

Для защиты компьютеров АСУ от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует: регулярно обновлять операционные системы и приложения в составе ОТ-инфраструктуры и устанавливать патчи сразу, как только они выходят; проводить аудит безопасности ОТ-систем для своевременного распознавания и устранения проблем безопасности; использовать решения для мониторинга сетевого трафика компьютеров АСУ, анализа и детектирования киберугроз и уязвимостей технологической сети — для наиболее эффективной защиты от атак, потенциально угрожающих технологическому процессу и главным активам предприятия; проводить тренинги для ИБ-специалистов и ОТ-инженеров, чтобы улучшать качество реагирования на различные, в том числе новые и продвинутые, вредоносные техники; предоставлять специалистам, ответственным за защиту АСУ, современные средства аналитики киберугроз. Сервис ICS Threat Intelligence Reporting аккумулирует данные о текущих киберугрозах и векторах атак, а также о наиболее уязвимых элементах в ОТ и о том, как повысить их устойчивость к атакам; использовать защитные решения для конечных устройств ОТ и сетей, такие как Kaspersky Industrial CyberSecurity, чтобы обеспечить безопасность всех критически важных промышленных систем; ограждать от киберугроз ИТ-инфраструктуру. Интегрированные продукты для защиты конечных устройств предоставляют возможности для детектирования киберугроз и реагирования на них.