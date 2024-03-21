«Тинькофф» подвел итоги работы сервиса «Защитим или вернем деньги» за полгода

«Защитим или вернем деньги» — это сервис, который определяет мошенничество во время звонка с вероятностью более 99% и с помощью технологий защищает клиентов от телефонных злоумышленников. Если «Тинькофф» не сможет предотвратить телефонное мошенничество, банк компенсирует потери. Сервис был запущен в сентябре 2023 г.

Ключевые итоги работы сервиса: 170 млн руб. — сумма предотвращенных потерь; 4,5 млн руб. — сумма компенсированных потерь клиентов; 100% клиентов, которые поверили мошенникам, получили по условиям сервиса компенсации потерь; самый частый мошеннический сценарий, в который верили клиенты, — звонок из «службы безопасности банка»; самая долгая атака на одного клиента длилась больше недели, а потери могли составить 2 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

За полгода работы сервиса пользователи получили свыше 300 тыс. мошеннических звонков. Они были заблокированы или разорваны защитной технологией «Нейрощит», которая выявляет мошенников прямо во время звонка. Благодаря работе сервиса удалось предотвратить потерю 170 млн руб. клиентов.

«Тинькофф» компенсировал свыше 4,5 млн руб. клиентам — пользователям сервиса «Защитим или вернем деньги», ставшим жертвами социальной инженерии.

С сентября 2023 г. по февраль 2024 г. 100% клиентов, ставших жертвами классического телефонного мошенничества (кто получил звонки якобы от служб безопасности банка, МВД, ЦБ, госорганов и других организаций) и потерявших деньги, получили полную компенсацию украденных средств.

Алексей Бакланов, вице-президент, руководитель Центра экосистемной безопасности «Тинькофф»: «Компенсация жертвам была выплачена в случаях, когда пользователи сервиса поверили мошенникам, а технологии по разным причинам не смогли вовремя заблокировать звонок или перевод и внесение денег на счет злоумышленников. К таким причинам относились новые сценарии, которым технология «Нейрощит» еще не была обучена. В других случаях телефонный разговор с мошенником не был разорван из-за короткого сбоя «Нейрощита», в результате чего клиенты продолжили разговор и поверили уловкам мошенников».

Одним из таких новых сценариев, получивших активное распространение в 2023 г., стала схема, когда мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов и под видом обновления персональных данных абонентов запрашивают у клиентов данные их счета. ML-модель «Нейрощита» (решение, усиленное машинным обучением) постоянно обучается, новые сценарии мошенничества оперативно дополняются в общую базу данных, чтобы успешно пресекать такие попытки атак злоумышленников.

При этом самый частый мошеннический сценарий, в который верили клиенты, — звонок из «службы безопасности банка».

Самая долгая атака длилась больше недели: мошенники убеждали клиента брать кредиты и выводить деньги. После того как операции блокировались банком, сотрудники Центра экосистемной безопасности неоднократно звонили клиенту и убеждали его прекратить общение с мошенниками и не продолжать попытки сделать переводы. Клиент соглашался с сотрудниками, но спустя некоторое время опять совершал транзакции по реквизитам злоумышленников. Только выезд сотрудника бригады быстрого реагирования «Тинькофф» домой к клиенту и проведение личной беседы убедили клиента отказаться от этих операций. Таким образом удалось спасти более 2 млн руб., которые клиент пытался перевести мошеннику.

Злоумышленники оперируют различными техниками и втираются в доверие к жертвам. В итоге клиенты по их инструкциям лгут сотрудникам банка и настаивают на проведении транзакций. «Тинькофф» использует синергию технологий и знаний и опыта сотрудников, чтобы пресекать попытки и спасать деньги клиентов.

Взаимодействие технологий банка и мобильного оператора позволяет страховать клиентов даже тогда, когда они сами готовы отдать деньги мошенникам. Благодаря этому средняя сумма потерь у абонентов «Мобайла» ниже в 7-10 раз.

«Тинькофф» первым из российских банков начал возвращать украденные средства клиентам, которые стали жертвами телефонных мошенников: возврат совершается независимо от того, в какой банк был осуществлен перевод из «Тинькофф» мошенникам; для возврата средств не нужно решение суда; решение о компенсации принимается оперативно — в срок от одного рабочего дня. Сервис покрывает не только случаи переводов денег на мошеннические реквизиты из базы ЦБ РФ, которые предусмотрены в законе, но и переводы на реквизиты, не указанные в базе, а также раскрытие мошенникам реквизитов карты, кодов доступа в мобильное приложение и интернет-банк, снятие денег в банкомате и другие способы потери денег клиентами под воздействием социальной инженерии при телефонном звонке.