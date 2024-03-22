BigData МТС разработала антифрод-платформу для борьбы с социальной инженерией

ПАО «МТС» сообщает о запуске решения для борьбы с телефонными мошенниками. Новая антифрод-платформа позволяет банкам в режиме реального времени получать информацию о подозрительных действиях, основанных на почти ста различных факторах. С помощью сервиса МТС точность определения мошеннических действий увеличилась на 45%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным ЦБ РФ, в 2023 г. объем похищенных мошенниками средств в России вырос до 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем в 2022 г. Сервис, разработанный командой Big Data «МТС Скоринг», позволит банкам значительно сократить количество мошеннических случаев. В первую очередь это касается оформления кредитов и перевода денежных средств, а также краж персональных данных клиентов с помощью методов социальной инженерии.

Алгоритмы антифрод-системы, работающие на основе машинного обучения, маркируют для банков номера абонентов, которые подвергаются телефонному мошенничеству. Каждый клиент анализируется системой в разрезе двух моделей. Первая модель составляет профиль клиента на основе его действий, используя десятки различных признаков. Вторая модель анализирует в режиме реального времени поток событий, звонков, SMS и других действий клиента, выявляя различного рода шаблоны, которые используют мошенники Композиция этих двух моделей помогает определить, не является ли клиент жертвой социальной инженерии. В настоящее время платформа тестируется в нескольких банках.

«За последние несколько лет мы совершили значительный прогресс при разработке антифрод-решений. Если еще недавно подобные системы могли учитывать только несколько факторов, такие как, например, подменные номера, то сейчас мы обучаем алгоритмы уже на сотне различных показателей, и их количество продолжает расти. Все это дает возможность банкам получать максимально точную информацию. В дальнейшем мы планируем не только развивать решение как внешний продукт, но и внедрить его в нашу мобильную сеть для защиты абонентов», — сказал директор Big Data МТС Виктор Кантор.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.