ГК «Солар» проанализировала наиболее популярные схемы вовлечения подростков в противозаконную деятельность

Сегодня довольно остро стоит проблема с вовлечением детей в противоправную активность – и речь идет не только об участии в террористических или экстремистских движениях. Для обеспечения безопасности личных данных детей и их родителей, а также исключения рисков нарушения законов России, руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско делится наиболее популярными схемами вовлечения подростков в противозаконную деятельность.

Телефонное мошенничество. Злоумышленники предлагают не только родителям, но и детям в возрасте от 6 до 12 лет взять телефон или банковскую карту взрослых и под разными предлогами предоставить доступ к личному кабинету клиента банка – например, через вредоносное приложение или фишинговый сайт.

Виртуальные криминальные сообщества. Подростков в возрасте 12-17 лет часто вовлекают в подобные сообщества, обещая «легкий заработок». В большинстве случаев им предлагают стать «воркерами», занимающихся мошенничествами на маркетплейсах и сайтах объявлений. «Работа» заключается в следующем: представиться продавцом, уговорить его перейти по присланной в сторонний мессенджер ссылке и ввести данные платежной карты за несуществующий товар.

В данном случае злоумышленники привлекают подростков не только возможностью заработка, но и пытаются придать противозаконной деятельности «романтичный образ», предлагая почувствовать себя настоящим хакером или участником криминального синдиката. Однако не все подростки понимают, что такая «подработка» может обернуться реальным уголовным делом.

Дроппер. Сегодня у многих несовершеннолетних есть своя банковская карта, а значит он может стать «дроппером» – соучастником легализации денег, полученных преступным путем. Схема работает следующим образом: на карту подростку присылают, например, 10 тыс. рублей, человек переводит 9 тыс. руб. на счет, который ему прислали, а 1 тыс. руб. оставил себе в качестве «комиссии» за услугу.

Sextortion – шантаж на сексуальной почве. Злоумышленники представляются сотрудниками модельных агентств или такими же подростками, флиртуя с «жертвой» онлайн. После получения фотографий или видео интимного характера мошенники начинают вытягивать из жертвы деньги или новые фотографии и видеоролики. Стоит учесть, что подросткам крайне тяжело перенести подобную ситуацию: часть из них будут готовы выполнить любые условия, лишь бы такой контент не был обнародован в интернете и их не увидели бы одноклассники и родственники.

Конечно, можно контролировать гаджеты ребенка – для этого существуют программы родительского контроля, которые позволят ограничивать время активности ребенка в интернете, создавать белые и черные списки сайтов и уведомлять о подозрительных действиях. Однако это лишь дополнительный инструмент, задействованный в воспитательном процессе. В первую очередь родителям мы рекомендуем повышать уровень компьютерной грамотности и обеспечить детям должный уровень цифровой гигиены. Но что еще важнее – это выстроить доверительные отношения внутри семьи, чтобы ребенок не боялся обратиться со своей проблемой к родителям, а те, в свою очередь, могли помочь ему в трудную минуту.

***

Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.