Исследование: за год мошенникам удалось украсть деньги только у 2% зумеров

За прошедший год мошенники обманом украли деньги только у 2% россиян в возрасте от 14 до 24 лет. При этом больше половины зумеров (57%) сразу поняли, что общаются с мошенниками. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Еще 13% догадались об этом во время разговора, а 28% ни разу не сталкивались с социальными инженерами. Зумеры высоко оценивают свой уровень финансовой грамотности, но при этом плохо распознают новые схемы обмана. Мужчины в возрасте от 14 до 24 лет доверчивее женщин и чаще попадаются на уловки мошенников, – таковы результаты исследования Ozon.

Сколько и как крадут социальные инженеры у зумеров

Только две попытки кражи денег из 100 оказались успешными. В трети таких случаев (36%) мошенникам удалось похитить до 5000 руб., еще в 15% – получить сумму от 5000 до 10 тыс. руб. Украсть от 10 тыс. до 20 тыс. руб. социальные инженеры смогли у каждого пятого опрошенного из этой группы (20%). Больше 20 тыс. и меньше 50 тыс. руб. потеряли 16% респондентов, свыше 50 тыс. руб. – 3% зумеров, больше 100 тыс. руб. – каждый десятый респондент (10%) из тех, у кого украли деньги.

При этом чаще мошенникам удавалось украсть более крупные суммы у мужчин. У 39% мужчин в возрасте от 14 до 24 лет, которые стали жертвами социальных инженеров, последние похитили от 10 тыс. до 50 тыс. руб. (31% у женщин), а каждый пятый опрошенный мужчина из этой группы перевел мошенникам и вовсе свыше 100 тыс. руб. (среди респондентов-женщин никто не заявил о кражах на такую сумму).

Зумерам не хватает знаний о новых приемах и уловках мошенников

Только у трети зумеров предложение открыть вклад под 35% годовых вызовет подозрение. Его сочли потенциально мошенническим 40% опрошенных женщин и только 14% мужчин. Респонденты-мужчины не видят большой разницы между нереалистичным предложением о вкладе под 35% годовых и действительно существующими на рынке.

Меньше всего респонденты доверяют объявлениям о заработке в интернете. Например, предложениям зарегистрироваться на сайте для подработки, где чтобы получить деньги необходимо предварительно ввести данные своей банковской карты. Его сочли потенциально мошенническим больше половины (52%) респондентов (76% женщин и 27% мужчин).

Мошеннические схемы: мужчины доверчивее женщин и с большей вероятностью попадают на уловки

Не доверяют респонденты и сомнительным объявлениям о летней подработке, которые похожи на мошеннические схемы с написанием платных отзывов, и где также нужно ввести данные своей банковской карты. Такие предложения вызовут подозрение у 55% опрошенных (76% женщин и 33% мужчин). Только 19% мужчин и 10% женщин попросят у потенциального работодателя копии документов, чтобы удостовериться, что компания действительно существует и легально работает.

Треть опрошенных мужчин (30%) без колебаний перейдут по ссылке от незнакомца, который напишет им в социальных сетях и предложит купить нужный им товар на странице своего интернет-магазина. Среди женщин так же сделают только 4% респондентов. При этом только четверть мужчин (25%) проверят ссылку (так поступят 45% женщин), еще 23% мужчин никак не отреагируют на предложение (42% женщин). Каждый четвертый мужчина (23%) перейдет по ссылке без сомнений, если она по его мнению ведет на известный маркетплейс. Среди женщин так сделают только 9% опрошенных.

При получении голосового сообщения от друга с просьбой перевести деньги из-за возникших проблем треть респондентов (30%) сразу решат, что имеют дело с мошенниками. Еще 17% не раздумывая переведут деньги, если узнают голос близкого человека. При этом только 4% женщин готовы сделать перевод сразу же без дополнительной проверки по сравнению с 30% мужчин. Половина опрошенных женщин (51%) и четверть мужчин (24%) попробуют дозвониться до родных и близких, чтобы узнать подробности произошедшего.

Женщины также с большим недоверием отнесутся к сообщению от подруги с просьбой проголосовать за нее в конкурсе, перейдя по неизвестной ссылке. Трое из четырех (74%) позвонят и уточнят детали перед тем, как перейти по ссылке, по сравнению с 46% мужчин. При этом без малейших сомнений на ссылку нажмет каждая десятая опрошенная женщина (10%) и каждый пятый мужчина (21%).

Плохо распознают мошеннические схемы, но высоко оценивают свой уровень финансовой грамотности

Треть зумеров (31%) считают высоким свой уровень финансовой грамотности и оценивают собственные знания на 7-8 баллов из 10. При этом четверть зумеров (26%) назвали свои познания отличными (9-10 баллов из 10). Чаще так отвечают мужчины (36%), реже – женщины (16%).

При этом зумеры доверяют незнакомым людям. Немногим меньше половины респондентов (44%) оценили свой уровень доверчивости как высокий (7-8 баллов из 10) или очень высокий (9-10 баллов из 10). Мужчины в два раза чаще (58%) оценивают свой уровень доверия как высокий или очень высокий, чем женщины (30%).

Методология: опрос проводился среди 1500 жителей России от 14 лет до 24 лет с помощью онлайн-анкет в марте-апреле 2024 г. Опрос проводился по всей России, в выборке в равных долях представлены мужчины и женщины.

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