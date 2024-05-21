«Киберпротект» представила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап»

Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, представила обновление своего флагманского решения — «Кибер Бэкап 17». В новой версии реализована защита виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise, резервное копирование пространств имён Kubernetes, расширена поддержка системы корпоративной почты VK WorkMail. Теперь учётные записи Microsoft Active Directory могут использоваться для аутентификации на сервере управления на Linux, а PostgreSQL — в качестве базы данных сервера управления. Также реализованы улучшения в работе с ленточными накопителями, а также ряд других доработок, которые делают процесс резервного копирования более удобным и эффективным.

«Киберпротект» продолжает повышать технологическую совместимость своих решений с другими российскими разработками в области инфраструктурного ПО. В 17 версии системы резервного копирования «Кибер Бэкап» появилась функция безагентного резервного копирования виртуальных машин Basis DynamiX Enterprise. Это означает, что теперь можно надёжно защищать данные в инфраструктуре на основе Basis DynamiX Enterprise без необходимости установки дополнительных агентов на виртуальные машины. Basis DynamiX Enterprise — одна из наиболее успешно развивающихся систем виртуализации на российском рынке, востребованная заказчиками, которые используют в своей инфраструктуре импортонезависимые решения «Кибер Бэкап», также поможет при миграции физических и виртуальных машин других платформ виртуализации на платформу Basis DynamiX Enterprise.

Другим важным нововведением является защита пространства имён Kubernetes. В новую версию «Кибер Бэкапа» включён агент для системы управления контейнерными средами K8s, который обеспечивает этот функционал. Резервные копии можно отправлять в любой тип хранилища. Новая функция позволяет восстанавливать данные пространства имён и конфигурационных файлов, а также работать с системами виртуализации, которые предоставляют возможность развёртывания кластеров K8s.

В новой версии «Кибер Бэкапа» расширены возможности работы с VK WorkMail — отечественной системой корпоративной почты для бизнеса. Теперь доступно восстановление из резервных копий вплоть до одного письма, а также полное и гранулярное восстановление с лент напрямую. Это позволяет использовать «Кибер Бэкап 17» для более эффективной защиты данных VK WorkMail и экономит время в случае необходимости восстановления: не нужно восстанавливать весь ящик целиком.

В «Кибер Бэкапе 17» реализованы улучшения, которые продолжают развитие продукта для использования в сложных инфраструктурах пользователей корпоративного сегмента. Поддержка PostgreSQL для сервера управления позволит использовать эту СУБД для хранения служебной информации и управлять резервным копированием большего числа устройств в единой инсталляции системы.

Также «Кибер Бэкап» теперь поддерживает Active Directory для сервера управления на Linux: можно использовать учётные записи и группы из внешних систем аутентификации для доступа к серверу управления на ОС Linux через веб-консоль.

Внедрены и другие улучшения, расширяющие возможности системы резервного копирования, делающие её более удобной и надёжной. В частности, улучшена поддержка ленточных накопителей при операциях через узел хранения, реализовано резервное копирование тегов и атрибутов виртуальных машин VMware, доработан мониторинг для упрощения сбора и анализа информации о задачах резервного копирования и многое другое.