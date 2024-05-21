Positive Technologies выпустила бесплатный курс по основам кибербезопасности

Компания Positive Technologies запустила бесплатный курс по основам личной кибербезопасности. Программа курс будет полезна всем, кто хочет научиться защищать себя и своих близких от киберугроз. Короткие и простые видеоуроки о цифровой гигиене помогут пользователям обезопасить свои данные, устройства и себя от злоумышленников.

Многие пользователи до сих пор считают, что именно они не могут быть интересны кибермошенникам, при этом сегодня уже никто не использует исключительно бумажный носитель для хранения своих персональных данных. Это означает, что абсолютно все данные граждан находятся под потенциальной угрозой цифровой утечки.

По данным экспертов Positive Technologies, в 2023 г. человеческий фактор стал причиной половины всех успешных атак на организации и целые отрасли. Бесплатный курс, подготовленный PT Education — образовательным направлением Positive Technologies, дает знания о том, как противостоять хакерам и вредоносным программам. Задача курса — научить пользователей интернета защищать себя в виртуальном пространстве.

«Кибербезопасность — это общая ответственность граждан и государства, бизнеса и специалистов по кибербезопасности. В рамках нашей образовательной программы я рассказываю слушателям, кто такие хакеры и как они реализуют свои атаки на граждан. Делюсь базовыми правилами, которые помогут защитить гаджеты, мессенджеры, социальные сети, игровые платформы, личную почту или учетную запись на публичных сервисах. Вместе разберемся в том, как легко и удобно генерировать пароли и почему сегодня не обойтись без многофакторной аутентификации. Выясним, могут ли кибермошенники, взломав ваш ноутбук, подсматривать за вами через веб-камеру и как в целом им удается обвести нас вокруг пальца. Кроме того, мы обсудим, как защитить устройства интернета вещей — не только бортовые компьютеры, холодильники или фитнес-трекеры, но и те, о которых никак не подумаешь, что у них есть доступ в сеть», — отметил Алексей Лукацкий, автор курса и бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies.

Курс состоит из видеороликов и проверочных заданий, которые в развлекательной форме погружают пользователей в основы защиты в виртуальном мире. Для удобства изучения большие темы разбиты на части, которые будут поэтапно выкладываться на платформе VK. Для тех же, кто хочет получить доступ ко всем урокам сразу, полный курс выложен на обновленной LMS-платформе, где базируются все курсы Positive Education.