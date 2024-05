«Почта России» и НОТА объединят усилия в сфере кибербезопасности и корпоративных коммуникаций

«Почта России» и вендор НОТА (холдинг «Т1») подписали соглашение о сотрудничестве. Целью проекта станут развитие технологий в сфере информационной безопасности и корпоративных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Партнеры планируют совместно разработать ИТ-решения, направленные на комплексную защиту электронных систем и информационных ресурсов «Почты». Кроме того, компании намерены проводить совместное обучение сотрудников и обмениваться опытом со специалистами на отраслевых конференциях. «Почта» и НОТА также уделят внимание развивающейся on-prem-платформе корпоративных коммуникаций DION. Это полноценная ВКС-площадка с широкими возможностями для проведения конференций, налаживания рабочей коммуникации и видеохостинга.

«Важной частью стратегии развития «Почты» является особое внимание к сфере корпоративных коммуникаций и кибербезопасности, мы понимаем необходимость защиты ИТ-ресурсов компании и данных наших клиентов. Сотрудничество с НОТА позволит нам укрепить позиции в этой области и создать возможности для бесперебойной работы «Почты»», — отметил Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора «Почты России».

«Почта обладает разветвленной сетью отделений и оказывает услуги в самых отдаленных регионах России. Совместные усилия позволят нам не только повысить эффективность командной работы огромного штата сотрудников и разработать более надежные инструменты для защиты информации клиентов по всей стране, но и выйти на новый уровень реализации стратегии импортозамещения», — сказал Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора холдинга «Т1», управляющий директор НОТА.

Сотрудничество компаний — не первый опыт партнерства «Почты России» и НОТА. В феврале этого года вендор стал поставщиком ИТ-решения по анализу поведения пользователей и качества обслуживания клиентов для «Почты». Система масштабирована по всей стране и установлена на более чем 100 тыс. рабочих мест.

***

АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий России. Свыше 38 тыс. точек обслуживания, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. Численность почтовых работников составляет 265 тыс. человек.

НОТА — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг Т1. Создан в 2023 г. на основе обширной экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений на российском рынке. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса НОТА МОДУС (ex. T1 CRM), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга НОТА ВИЗОР (ex. T1 EasyTax), система для автоматизации рекрутмента НОТА ЮНИОН (ex. Talent Force), экосистема в области ИБ НОТА КУПОЛ, платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет Онлайн» и платформа производства ПО «Сфера».