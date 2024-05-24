Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Нижегородское правительство и «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей

Правительство Нижегородской области и компания «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей, внедрения отечественного ПО и обмена опытом в области ИТ. Соответствующее соглашение подписали заместитель губернатора Егор Поляков и генеральный директор «Киберпротекта» Алексей Бадаев. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Компания «Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения (ПО). В соглашении особое внимание уделено популяризации российских цифровых решений, а также образовательным и просветительским проектам и программам в области информационной безопасности.

«Киберпротект» станет нашем партнером в важнейшем вопросе — в безопасности детей в интернете. Компания готова предоставить доступ к своим курсам повышения квалификации для учителей и готовым урокам по кибербезопасности для детей нижегородским школам, НИРО и центрам цифрового образования детей «ИТ-куб», — сказал Егор Поляков.

Также в регионе планируется внедрение отечественных ИТ-разработок в области резервного копирования и защиты данных. Компания активизирует работу с региональными учреждениями среднего профессионального и высшего образования в части передачи опыта в области создания отечественных ИТ-разработок и администрирования программных продуктов, разрабатываемых компанией.

«Это важный шаг в достижении целей по обеспечению информационной безопасности и защите данных в регионе, развитию просветительских и образовательных проектов в области информационных технологий. Правительство Нижегородской области прикладывает много усилий для привлечения высокотехнологичных компаний к сотрудничеству и этим создает благоприятные условия для развития цифровой экономики», — отметил Алексей Бадаев.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно»

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

В России запущена система ИБ-аналитики, обученная на базе данных ФСТЭК

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Создана идеальная схема взлома профилей на «Госуслугах». Защиты от нее не существует

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще