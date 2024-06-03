Доминирующие троянцы, вымогатели и нежелательная реклама: аналитики PRO32 о вирусных угрозах начала 2024 года

Троянские угрозы возглавили рейтинг с результатом 52% обнаружения, что делает их самой распространенной проблемой кибербезопасности в России. К такому выводу пришли аналитики компании PRO32, изучившие статистику киберугроз на платформе Windows за январь-апрель 2024 г. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

«Важно упомянуть, что трояны — это шпионы, проводящие анализ уязвимостей и сбор информации. Они не проводят атаку, но собирают пользовательские данные для дальнейшего использования при мошенничестве и других действиях злоумышленников. В том числе на бизнес-пользователей атаки производятся чаще всего в два и более этапов, в зависимости от цели — украсть информацию, деньги или повредить инфраструктуру», — отметил Андрей Голубев, владелец продукта антивирус компании PRO32.

PRO32 Выявленное вирусное ПО

На втором месте по количеству обнаружений вирусное ПО — 24% обнаружений. Они постоянно эволюционируют, поэтому также составляют значимую долю среди киберугроз: они нарушают работу компьютеров, повреждают их, позволяя получить несанкционированный доступ к файлам.

Рекламное ПО занимает третье место (11%). Оно засоряет браузер нежелательной рекламой и нарушает привычную работу. Может встраиваться как в бесплатные программы, так и загружаться при серфинге по непроверенным сайтам.

Доля обнаружений следующего вида угроз — вымогателей — составила 11%. Они блокируют возможность использовать устройство по назначению, пока пользователь не заплатит выкуп.

Обнаружение нежелательных программ (2%) указывает на растущую проблему таких приложений, которые, возможно, не являются вредоносными по своей сути, но могут влиять на производительность системы, удобство работы пользователей и безопасность.

«За январь-апрель 2024 г. антивирус PRO32 заблокировал 536 тыс. URL-адресов, в том числе 511 тыс. вредоносных, которые могут содержать вирусы, трояны, вымогатели и т.д., и 25 тыс. фишинговых, используемых для кражи личных данных пользователей, таких как пароли и номера кредитных карт», — отметил Андрей Голубев.

PRO32 Топ-10 городов по общему количеству обнаружений

Возглавила рейтинг городов по количеству обнаруженных киберугроз Москва (70%), также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (8,7%) и Белгород, где зафиксировано 6,6% случаев обнаружения вредоносного ПО.

В топ-10 также вошли Алматы (2,8%), Рязань (2,3%), Краснодар (2,2%), Екатеринбург (1,9%), Казань (1,8%), Новосибирск (1,8%) и Кокшетау (1,6%).

Защита от вирусных угроз — это задача не только антивирусных программ, но и каждого пользователя. Чтобы избежать заражения компьютеров и кражи данных, необходимо устанавливать надежные пароли, регулярно обновлять программное обеспечение, не открывать подозрительные вложения в письмах и не переходить по сомнительным ссылкам.