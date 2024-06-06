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«СКБ Контур» и «Кросс Технолоджис» модернизируют цифровую инфраструктуру для противодействия киберугрозам ​

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и генеральный директор «Кросс технолоджис» Евгений Чугунов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Партнеры договорились, что будут развивать совместные проекты в области разработки систем расследования инцидентов информационной безопасности, а также модернизировать цифровую инфраструктуру, которая направлена на противодействие киберугрозам.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Обеспечение информационной безопасности — одно из приоритетных направлений работы «Контура». Сегодня компания активно ведет разработку и внедрение решений кибербезопасности для повышения эффективности работы наших клиентов. Соответствующую работу осуществляет и компания «Кросс технолоджис», которая зарекомендовала себя как надежный интегратор инновационных решений для комплексной защиты информации бизнеса. Не сомневаюсь, что старт сотрудничества «Контура» и «Кросс технолоджис» будет способствовать реализации совместных проектов в области разработки систем расследования инцидентов информационной безопасности и модернизации цифровой инфраструктуры».

Одна из целей соглашений – изучение и тестирование новых направлений, продуктов, решений в области информационной безопасности. Стороны собираются разработать инструменты мониторинга, сбора и анализа данных в части потребностей в цифровых продуктах отечественного производства.

Евгений Чугунов, генеральный директор «Кросс технолоджис»: «Наше сотрудничество с «СКБ Контур» открывает новые возможности для развития инновационных решений в области информационной безопасности. Мы уверены, что наши общие усилия помогут бизнесу и госструктурам эффективно противостоять киберугрозам и защитить свою информацию. Мы готовы к совместным проектам и мероприятиям, которые помогут нашим клиентам быть в безопасности на передовых позициях в цифровом мире».

Кроме того, «СКБ Контур» и «Кросс технолоджис» собираются проводить совместные мероприятия, вебинары, семинары по информационной безопасности для российского корпоративного бизнеса и госструктур.

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