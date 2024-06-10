Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости PHP

Стало известно о новой критической уязвимости CVE-2024-4577 в PHP-CGI — интерфейсе, позволяющем выполнять PHP-код в веб-приложении и осуществлять работу сайта. Специалисты Bi.Zone разработали правила для предотвращения эксплуатации уязвимости со стороны злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Обнаруженная ошибка позволяет злоумышленнику обойти защиту от уязвимости CVE-2012-1823, используя определенные лингвистические кодировки, и выполнить произвольный программный PHP-код на языке сервера веб-приложения.

Специалисты Bi.Zone WAF и команда анализа защищенности Bi.Zone разработали правила блокировки, которые помогают выявить в HTTP-запросе методы обхода защиты от CVE-2012-1823 в разных кодировках. Это позволяет обнаружить технику атаки и предотвратить аномальную активность.

Обнаруженная уязвимость распространяется вплоть до версий 8.1.29, 8.2.20, 8.3.8 на Windows. Исследователи уже проверили и подтвердили корректность работы уязвимости в версиях Windows со следующими локализациями: Traditional Chinese (Code Page 950), Simplified Chinese (Code Page 936), Japanese (Code Page 932).

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone: «Мы рекомендуем оперативно установить обновление до последней версии PHP, чтобы предотвратить потенциальный наплыв кибератак на веб-приложения. Если сейчас у компании нет такой возможности, защитить сайт от новой критической уязвимости поможет межсетевой экран защиты веб-приложений Bi.Zone WAF».

Оценку по шкале CVSS обнаруженная уязвимость пока не получила. Но из-за широкого использования языка программирования PHP в веб-экосистеме оценка исследователей сейчас варьируется от 9,8 до 10.