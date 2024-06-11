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ГК «Солар»: мошенники предлагают выплаты от несуществующих госорганизаций

Александр Вураско, заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар»: «Для продвижения мошеннических схем злоумышленники часто придумывают несуществующие государственные организации, обещающие гражданам социальные выплаты или другие услуги. Например, Единый компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств» (ЕКЦ ВНДС), Департамент брокерских взысканий, Департамент арестованных счетов, Мосгосуслуги, или Департамент поведенческого надзора, который предлагают якобы найти себя в базе пострадавших от финансовых мошенников».

В таких сайтах можно нередко встретить государственную символику, а также логотипы и ссылки на настоящие сайты существующих структур, чтобы сбить пользователя с толку. Как правило, от жертвы обмана требуется всего ничего – заполнить номер паспорта, а иногда и подтвердить свои данные с помощью кода из SMS. Тогда пользователь потеряет не только паспортные данные, но и деньги, а также станет объектом нового мошенничества с применением социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Чтобы не попасться на уловки мошенников, ГК «Солар» рекомендует: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес и название через поисковик); не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

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