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«Ростелеком» улучшил видеонаблюдение в пунктах выдачи заказов онлайн-магазинов

«Ростелеком» изменил условия облачного видеонаблюдения в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Теперь в тарифе «ПВЗ лайт» как для новых, так и для действующих клиентов включена функция полной записи, при этом стоимость услуги осталась прежней. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«При подключении наши заказчики получат решение, которое обезопасит ПВЗ от штрафов и конфликтных ситуаций. Благодаря синхронизации будет обеспечиваться непрерывная запись. То есть даже при пропадании связи видеоданные запишутся на SD-карту камеры, а при восстановлении сигнала автоматически и в правильном хронологическом порядке уйдут в облакоРостелекома”. Вся полученная информация будет храниться на территории России — на наших сертифицированных серверах», — сказал Вячеслав Буйновский, начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Красноярского филиала «Ростелекома».

Параметры улучшенного тарифного плана кроме полной записи включают в себя онлайн-просмотр трансляций и их архивацию на 90 дней, фиксирование даты и времени на видеоряде, битрейт 1 Мбит/с. В числе бесплатных опций — выгрузка данных в файл с хронометражем до 20 часов и его хранение в облаке неограниченное время, push и email-уведомления о событиях.

Управлять услугой можно через браузер, мобильное приложение или программное обеспечение для ПК. В личном кабинете удобно создавать дополнительные учетные записи, настраивать для них роли и доступы к конкретным камерам. Действия всех пользователей фиксируются и отражаются в электронном журнале.

«“Ростелеком” есть в утвержденном списке контрагентов Wildberries, соответственно услуги этого оператора точно соответствуют нашим техническим критериям, основные из которых — круглосуточная видеозапись и хранение в облаке. Другим фактором для меня стало их обслуживание: инженер выехал в поселок Инголь, смонтировал и настроил оборудование, мы на месте подписали документы — все за один день. В то время как другие провайдеры предлагали, чтобы я самостоятельно подключал камеры», — сказал предприниматель Богдан Сухин.

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