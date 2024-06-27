Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

«Лаборатория Касперского» рассказала, почему может быть рискованно использовать USB-имитаторы компьютерной мыши

На маркетплейсах стали популярными устройства-имитаторы движения мыши. Речь идет о USB-аксессуарах, предназначенных для того, чтобы компьютер не уходил в режим сна и создавалась видимость работы сотрудника. Однако такие устройства могут представлять серьезную угрозу для кибербезопасности устройств и данных как самих сотрудников, так и всей организации. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

USB-устройства, включая имитаторы мыши, могут содержать различные киберугрозы. Это могут быть вирусы, программы-вымогатели, шифрующие данные и требующие выкуп за их разблокировку, а также шпионское ПО, которое собирает конфиденциальную информацию без ведома пользователя. С января по май 2024 г. в России локальные угрозы (в них в том числе входит вредоносное ПО, которое передается посредством USB-накопителей) были обнаружены и заблокированы на устройствах 22% пользователей.

«Использование USB-имитаторов мыши и подобных устройств может стать входной точкой для злоумышленников, которые с их помощью могут получить доступ к конфиденциальной информации или нарушить работу корпоративных цифровых систем, — сказал Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского». — Компании должны быть особенно внимательны к устройствам, подключаемым к корпоративным компьютерам, и внедрять строгие меры контроля. Это включает в себя проверку всех USB-устройств, использование надежного защитного программного обеспечения и систем мониторинга, которые смогут обнаружить и нейтрализовать подозрительную активность, а также ограничение использования личных устройств на рабочих компьютерах. Нужно регулярно проводить обучающие курсы по кибербезопасности для сотрудников, чтобы они знали о потенциальных угрозах. Эти меры помогут защитить компанию от возможных атак и сохранить безопасность данных. Индивидуальным пользователям также рекомендуем всегда оставаться бдительными, не подключать неизвестные устройства к своим компьютерам, использовать надежное защитное решение».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Хакеры, взломавшие американские госорганы, могли добраться до «значимых данных о химпроме США»

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

ИИ для поиска преступников оказался под атакой адвокатов: они говворят, что его создал лжец и мошенник

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще