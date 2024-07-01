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Аналитический отчет Smart Engines о подделках документов

Представлен аналитический отчет «Исследование актуальных угроз мошенничества с использованием поддельных документов», подготовленный разработчиком AI-решений Smart Engines совместно с юридической фирмой Intellect. Специалисты Smart Engines и юристы Intellect провели исследование, посвященное мошенничествам с поддельными документами и методам их предотвращения с помощью технологий ИИ. Они установили, что за последние пять лет наметился четкий тренд на увеличение числа преступлений, связанных с подделкой документов. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В период с 2019 по 2022 гг. было возбуждено в общей сложности более 38 тыс. уголовных дел по статьям 324-327.2 УК РФ (незаконное приобретение и сбыт поддельных документов). По сравнению с 2019 г. рост числа судебных дел составил 43%. Чаще всего подделывают удостоверения личности - на них приходится 93,4% от общего числа подделок. Наряду с ними незаконно изготавливают официальные документы – нотариальные доверенности, судебные приказы, свидетельства о смерти, браке, разводе и др. Переклейка фотографий, цифровая модификация изображений и синтез данных — это то, с чем банки, МФО и другие компании вынуждены сталкиваться регулярно. При этом есть все основания предполагать, что подделка некоторых категорий документов поставлена на поток и там замешаны как организованные группировки, так и целые подпольные фабрики.

Smart Engines является разработчиком в области распознавания документов и проверки их подлинности, и только за 2023 г. им было получено 12 патентов на изобретения в этой сфере. Решения компании позволяют выявлять подделки в физических и цифровых каналах.

Для физических каналов применяется программно-аппаратный комплекс, включающий ПО Smart Engines и мультиспектральный считыватель документов, разработанный отечественным производителем сканеров ГК «Интек». Устройство проверяет подлинность и действительность документов в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом (УФ), инфракрасном (ИК) – и выявляет более 60 признаков фальсификаций. В частности, встроенный ИИ проверяет оригинальность и элементы защиты бланка документа (защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила, специальную полиграфическую бумагу и т.д.), выявляет механические вмешательства в сам документ, включая механические исправления данных, переклейки или перепечатки, а также в паспортах с чипами сравнивает данные чипа с данными на документе.

Касаемо цифровых каналов - проверки в них осуществляются посредством ПО Smart Engines, которое работает даже на бюджетных смартфонах. Система анализирует входящий видеопоток камеры устройства и выявляет у документа наличие или отсутствие таких элементов, как голограммы, цветность бланка и многое другое. Помимо этого, ИИ обучен находить следы использования графических редакторов или нейронных сетей, проверять метаданные файлов, определять зоны с затертыми данными и тому подобное. Проверка проходит в локальной оперативной памяти смартфона без верификации людьми-операторами, что гарантирует сохранность персональных данных тех, чьи документы проходят сканирование. Проект был реализован при финансовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

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