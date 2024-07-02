«Доктор Веб»: обзор вирусной активности во II квартале 2024 года

Согласно статистике детектирований антивируса Dr.Web, во II квартале 2024 г. наиболее распространенными угрозами стали нежелательные рекламные программы, рекламные троянские приложения, а также вредоносное ПО, которое распространяется в составе других троянов и применяется для затруднения их обнаружения. В почтовом трафике наиболее часто выявлялись вредоносные скрипты и различные фишинговые документы. Об этом CNews сообщили представители компании «Доктор Веб».

Главные тенденции II квартала 2024 г.

- Высокая активность рекламных троянских программ и рекламного ПО

- Преобладание вредоносных скриптов и всевозможных фишинговых документов во вредоносном почтовом трафике

- Рекламные троянские приложения Android.HiddenAds вновь оказались наиболее часто детектируемыми угрозами для Android-устройств.

Также были вновь выявлены в каталоге Google Play троянские приложения из семейства Android.FakeApp. Часть из них распространялась под видом программ финансовой тематики, а также приложений для участия в опросах и викторинах.

Среди выявленных во II квартале 2024 г. мошеннических сайтов наши интернет-аналитики также отметили фишинговые ресурсы, которые имитировали внешний вид настоящих сайтов электронных кошельков — например, Payeer.

Кроме того, киберпреступники не оставляют попыток получить доступ к учетным записям от различных мессенджеров. Для этого они создают сайты с поддельными формами аутентификации. Потенциальным жертвам предлагается войти в Telegram по QR-коду или номеру мобильного телефона.