Комплексное обновление Ampire: редизайн платформы, новые форматы и отраслевые шаблоны

Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») объявила о выходе новой версии киберполигона Ampire 1.4, в которой разработчики переосмыслили пользовательский опыт и кардинально переработали функционал и интерфейс системы. Среди ключевых обновлений платформы – новые форматы тренировок, дополнительные отраслевые шаблоны инфраструктуры и уязвимые узлы. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИнфоТеКС».

Киберполигон Ampire – учебно-тренировочная платформа для отработки навыков защиты и противодействия компьютерным атакам. За свою пятилетнюю историю Ampire стал базовым киберполигоном для многих организаций государственного и коммерческого секторов, а также для профильного обучения молодых ИБ-специалистов в технических вузах.

В новой версии платформы классический формат тренировки навыков защиты Blue Team дополнен форматом Red Team, где задача участников – задействовать навыки пентеста для проникновения в виртуальную инфраструктуру и поиска флага, расположенного на одном из узлов, и вторым форматом CSIRT, в котором обучаемый объединяет роли мониторинга и реагирования, самостоятельно обнаруживает уязвимость и устраняет последствия ее эксплуатации.

Релиз 1.4 включает в себя сразу два новых шаблона типовой инфраструктуры для тренировок в форматах Blue Team и CSIRT – «Телеком ОКС-7» и «Импортозамещение». Телеком-шаблон моделирует элементы инфраструктуры мобильного оператора связи, а векторы атаки в шаблоне выстроены вокруг уязвимостей протоколов SS7. Шаблон «Импортозамещение» моделирует типовую инфраструктуру предприятия с отечественным программным обеспечением и отечественными операционными системами.

«Ampire за несколько лет приобрел своих приверженцев в лице преподавателей и специалистов в силу широких функциональных возможностей платформы. Инсталлировано более 20 киберполигонов, преимущественно в вузах. Также мы проводим регулярные курсы киберучений для ИБ-специалистов. Сегодня Ampire – это уже целая экосистема, которая объединяет пользователей, технологических партнеров, разработчиков. Так, например, мы запустили сообщество разработчиков уязвимых узлов, где любой желающий может непосредственно повлиять на развитие продукта, прокачать свои технические и ИБ-навыки. И у нас уже есть один успешный пример разработки уязвимого узла, который мы добавим в один из ближайших релизов», – сказал Сергей Нейгер, директор по развитию бизнеса «Перспективного мониторинга».

Полному пересмотру подвергся и дизайн платформы Ampire. Разработчики ставили перед собой цель помочь пользователям быстрее находить необходимые инструменты, не отвлекаясь на второстепенные функции, и, тем самым, упростить работу с программным комплексом.

Георгий Мелихов, менеджер продукта Ampire «Перспективного мониторинга»: «Нам очень важно, чтобы пользователям было не только полезно, но и удобно тренироваться на Ampire. Мы настолько привыкли к различным сервисам, платформам и программам, что на подсознательном уровне стремимся использовать только интуитивно понятные решения, которые приятно использовать. Важно отметить, что это первый за долгое время релиз, в котором обновления касаются всех элементов продукта – шаблонов инфраструктуры, уязвимых узлов, дизайна, взаимодействия с портальной частью комплекса, форматов тренировок, сценариев, – и, конечно, обновления младшей версии платформы Ampire Junior».

Новая версия платформы Ampire 1.4 уже доступна, и в течение июля 2024 г. обновление будет доставлено текущим пользователям киберполигона.