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Сбербанк предупреждает об активизации мошеннической схемы со звонками от имени пенсионного фонда

Злоумышленники от имени сотрудников пенсионного фонда обзванивают людей и узнают пароль из SMS для входа в личный кабинет на портале госуслуг. Получив к нему доступ, мошенники могут оформлять кредиты на сайтах МФО. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По сути, схема не является новой: мошенники и раньше пытались под тем или иным предлогом получить доступ к личным кабинетам граждан на сайте госуслуг. Однако сейчас фиксируется рост мошеннической активности с легендой «Звонок от пенсионного фонда». Звонки поступают в основном людям старшего возраста.

Злоумышленники по телефону связываются с потенциальной жертвой и сообщают о необходимости скорректировать начисление пенсии в связи с ошибкой данных. Для этого человеку предлагают приехать в центральный офис пенсионного фонда, предварительно записавшись на конкретную дату и время. Запись якобы производится с помощью электронной очереди на портале «Госуслуги». Далее мошенники инициируют вход на портал, потенциальной жертве приходит SMS для подтверждения доступа, мошенники просят назвать цифры из сообщения. Если человек их сообщает — злоумышленники получают доступ к его личному кабинету.

Получив доступ, мошенники, действуя от имени жертвы, регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти с помощью госуслуг», затем оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. Жертве остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, персональные данные из личного кабинета госуслуг пострадавшего могут использоваться в других схемах мошенничества.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Антифрод-система «Сбера» зафиксировала рост мошеннической активности по данной схеме. Мы автоматически выявляем и пресекаем операции по ней, однако люди должны знать об опасности и сохранять бдительность. Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из SMS по указанию неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Если у вас есть какие-то сомнения, сами перезвоните в Социальный фонд России, который злоумышленники по старой памяти называют пенсионным фондом, по официальному номеру телефона и проясните ситуацию. Также рекомендую никогда не предпринимать поспешных действий на основании указаний звонящих — посоветуйтесь с родственниками, друзьями. Если мошенники все-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему. Максимально оперативно это можно сделать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»: в строке поиска достаточно ввести слово «Госуслуги», выбрать действие «Регистрация на госуслугах», а затем подтвердить учетную запись и восстановить пароль».

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