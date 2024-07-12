Kaspersky Who Calls поможет пользователям Android автоматически блокировать входящие звонки с неизвестных номеров

«Лаборатория Касперского» обновила премиум-версию решения Kaspersky Who Calls для Android. Теперь пользователи приложения могут настроить автоматическую блокировку входящих звонков от абонентов, которых нет в списке контактов, а также со скрытых номеров. Эта функция может быть полезна в том числе для защиты детей и людей старшего возраста от телефонного мошенничества и спама. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В Kaspersky Who Calls реализована настройка блокировки нежелательных звонков — всего спама или отдельных категорий, к которым теперь добавилась «Не из моих контактов». Пользователи могут настроить автоматическую блокировку или получать уведомления о репутации и категории входящих звонков с неизвестных номеров прямо во время вызова.

Обновления в продукте стали особенно актуальны на фоне роста объема и усложнения схем телефонного мошенничества. По данным Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2024 г. доля российских пользователей, которые столкнулись с потенциальными злоумышленниками, выросла на 20 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составила почти 57%. Различные спам-звонки в январе-июне 2024 г. получали почти 95%.

«Мы видим, что интерес людей к специальным решениям для защиты от телефонного мошенничества и спама растет. Так, количество пользователей в России, которые приобрели премиум-версию Kaspersky Who Calls с января по июнь 2024 г., выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказала Марина Титова, руководитель отдела маркетинга и развития потребительского бизнеса в «Лаборатории Касперского». — Мы постоянно развиваем приложение и учитываем мнение пользователей. В частности, новую опцию автоматической блокировки входящих звонков, которых нет в списке контактов, мы реализовали по их многочисленным просьбам. Ее можно настроить, например, на смартфонах детей или пожилых родственников — чтобы они не получали нежелательных звонков от посторонних».

Новая опция доступна в платной версии Kaspersky Who Calls начиная с версии 1.56.0.58. Чтобы ей воспользоваться, необходимо зайти в «Настройки» — «Входящие вызовы» — «Блокируемые категории» и выбрать «Скрытые номера» и/ или «Не из моих контактов». Приложение для Android можно скачать в Google Play и RuStore.