Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Самую мощную за полгода DDoS-атаку на веб-ресурс компании отразили в Сибири

Мощнейшую из отраженных DDoS-атак совершили хакеры в первом полугодии 2024 г. на компанию Сибирского федерального округа. Интенсивность инцидента оказалась в два раза выше максимальной мощности DDoS-атак, зафиксированных в 2023 г. Об этом сообщает МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности.

МТС RED отразила хакерскую атаку интенсивностью 257 Гбит/с. Для сравнения: при скорости интернета 1 Гбит/с. можно одновременно включить дома все экраны, транслирующую движущееся изображение, будь то мобильные телефоны, телевизоры или компьютеры, а качество изображения не будет зависать или ухудшаться. Самую мощную атаку хакеры совершили на одну из компаний Сибири. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за первое полугодие МТС RED отразила 15 тыс. 900 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков. Это в 2,6 раза больше, чем за весь 2023 г.

Больше всего — 25,7% DDoS-атак – в первом полугодии 2024 г. пришлось на июнь, 18,7% – на май, 16,9% – на март. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась почти 20 часов, от нее защитили дальневосточную компанию промышленной сферы.

Наиболее частым объектом DDoS-атак в первом полугодии 2024 г. становились ИТ-компании и телеком – на них было направлено 36,3% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (почти 16% атак), на третьем – финансовые организации (14,8% атак).

«Многие организации до сих пор недооценивают возможные последствия DDoS-атак, обращаясь за защитой только в тот момент, когда их ресурсы уже атакуют. Особенно это характерно для небольших региональных компаний, экономящих на информационной безопасности. При этом сегодня под удар попадают организации любого размера и сферы деятельности, поскольку DDoS-атаки часто реализуются для прикрытия других, более вредоносных атак на бизнес. Поэтому своевременная защита от этого вида угроз сегодня по сути необходима любой организации», — сказал руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Хакер из КНДР устроился в американскую ИБ-компанию главным программистом и первым делом поставил троян на рабочий ПК

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Федеральная таможня со второй попытки покупает антивирус «Касперского» на полмиллиарда

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

«Еще один такой сбой, и с безналом во всем мире будет покончено». CrowdStrike показал: человечество не готово к отказу от наличных денег

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще