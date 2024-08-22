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Makves DCAP 4.5 помогает обнаружить сложные угрозы

Российский разработчик Makves (входит в группу компаний «Гарда») представил новую версию системы аудита и управления информационными активами Makves DCAP 4.5. Система повышает надежность защиты, выявляет сложные угрозы и оптимизирует управление ресурсами.

Makves DCAP 4.5 автоматически обнаруживает сложные угрозы: Golden Ticket, Silver Ticket, Lateral Movement и другие. Система маркирует события с признаками атаки и запускает автоматические сценарии реагирования. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора и повысить устойчивость компании к угрозам.

Новая версия системы позволяет контролировать активность пользователей с привилегированными правами. Модернизированный отчет по аномалиям повышает оперативность обнаружения подозрительных действий и предотвращать потенциальные угрозы, связанные с активностью руководителей, сервисных аккаунтов и других пользователей с повышенными правами.

Процесс анализа данных в версии 4.5 стал быстрее и эффективнее. Обновление получила система фильтрации и анализа статистики, доступна опция фильтрации файлов и событий по конкретным компьютерам и каталогам.

Использование новой версии системы Makves DCAP снижает административные задержки и обеспечивает бесперебойную работу бизнес-процессов. Эффект достигается за счет быстрой смены бизнес-владельцев в системе, переназначения прав в случае смены ответственного лица или увольнения сотрудника.

За счет новых возможностей по управлению квотами на файловые ресурсы и отчетами по быстрорастущим файлам заказчики оптимизируют работу файловых хранилищ, снижают затраты на поддерживающие ресурсы.

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