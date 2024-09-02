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«Школа кибербезопасности» SafeTech продолжит работу в новом учебном году

Компания SafeTech сообщает, что образовательный проект по повышению киберграмотности для школьников «Школа кибербезопасности», стартовавший 1 сентября 2023 г. в школах Москвы и Московской области, продолжит свою работу и в новом учебном году.

Начиная с сентября 2023 г., в учебных учреждениях региона проводились открытые уроки. Ученики 8-10 классов участвовали в интерактивной программе «Мой счет — моя ответственность», где школьников учили основным правилам кибергигиенты, а также рассказывали, как защищать свои интересы при спорных операциях по их банковским продуктам. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Для учеников 11 классов с углубленным изучением математики, физики и информатики эксперты SafeTech провели открытые уроки «Моя профессия — кибербезопасность», где эксперты рассказывали чем на самом деле занимаются специалисты по информационной безопасности, а также чему учат ( и чему) не учат вузы желающих овладеть этой профессией.

Участие в проекте для школ — бесплатное.

Денис Калемберг, генеральный директор SafeTech: «Год назад, когда мы только запускали проект, были некоторые сомнения – будет ли это все интересно школьникам. Захотят ли те же 11-классники, загруженные учебой и репетиторами, тратить свое свободное время и слушать истории незнакомых людей о том, как они пришли в профессию. Тем приятнее было видеть живой интерес именно учеников старшей школы к нашим презентациям. Хотя порой приходилось непросто – приходилось по часу отвечать на их вопросы на самые разные темы – от того, как я провожу собеседование и что нужно, чтобы мне понравиться и попасть в команду SafeTech до самого сложного предмета для меня в вузе. Обратная связь со стороны школьников и их педагогов и стала причиной, по которой мы решили продлить проект и на этот учебный год».

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