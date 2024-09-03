Рискуем не по-детски: большинство приложений для детей и родителей уязвимы для утечки личных данных и манипуляций с контентом

Компания AppSec Solutions на базе продукта «Стингрей» проанализировала защищенность 37 мобильных приложений в категории «Для детей и родителей», размещенных в App-магазинах. Результат не радует: почти все приложения содержат уязвимости, которые не только могут привести к утечке персональных данных, но и позволяют хакерам манипулировать экранами без ведома пользователя – например, «подсовывать» детям опасный контент. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

В выборку исследования вошли обучающие языковые приложения, программы для тренировки чтения и логопедических занятий, детские мобильные игры, а также приложения родительского контроля. Все они были протестированы по семи ключевым видам уязвимостей.

«Мы решили проанализировать мобильные приложения из категории «Для детей и родителей» накануне первого сентября, когда родители активно подключают большое количество «обучалок» к началу нового учебного года. Но тезис «все лучшее детям», к сожалению, не сработал: практически в каждом из рассмотренных приложений чувствительные данные пользователя хранятся или передаются в небезопасном виде», – сказал владелец продукта «Стингрей» компании AppSec Solutions Юрий Шабалин.

Из всех категорий лидером по количеству проблем является «Хранение чувствительной информации в открытом виде» (134 случая). В тройку антилидеров входят также категории «Недостаточная проверка среды выполнения» (66 проблем) и «Ошибки валидации данных» (40 проблем).

Именно эти три категории наиболее тесно пересекаются между собой и усугубляют проблемы друг друга. К примеру, если приложение хранит в открытом виде пароль пользователя и в нем же присутствует проблема с чтением локальных файлов другим приложением, вместе это дает возможность любому приложению на устройстве получить пароль пользователя.

«36 из 37 приложений содержат уязвимость «Недостаточная проверка среды выполнения». Это означает, что приложение «не смотрит по сторонам», то есть не определяет среду, в которой работает. Это могут быть и взломанные устройства, и запуск в среде эмуляции. На втором месте «Отсутствие обфускации приложения»: простыми словами, этот критерий показывает, что приложения не защищают свой код, и злоумышленники могут им воспользоваться, нанося вред не только компании, но и пользователям. Третий критичный показатель – категория «Ошибки валидации данных». Если приложение заинтересует хакеров – уязвимости из данной категории позволит им открывать любые экраны без ведома пользователя, читать внутренние файлы и открывать произвольные адреса – в том числе «подсунуть» ребенку опасный контент», – сказал Юрий Шабалин.