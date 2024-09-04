«Технологии киберугроз» и «ИнсайтСтрим» создают новый AI-продукт для рынка кибербезопасности

Каждый день в мире появляются десятки новых киберугроз, требующих тщательного анализа и оперативного реагирования. Компании, занимающиеся информационной безопасностью, а также независимые эксперты, публикуют до 11 исследований ежедневно. За год число тактических и оперативных Threat Intelligence (TI) отчетов превышает 4000, освещая методы хакерских атак и работу вредоносного ПО.

Анализ столь большого объема информации требует значительных ресурсов, в том числе крупных команд TI-аналитиков. Однако собрать большую команду высококвалифицированных специалистов сложная задача даже для лидеров рынка. Кроме того, данные об инцидентах и киберугрозах разрозненны, что усложняет их использование в разработке детектирующей логики и в реагировании на атаки.

Ситуация начала меняться с появлением генеративных AI-технологий. Новые программные продукты позволили существенно снизить трудозатраты аналитиков первых и вторых линий SOC, а также повысить уровень квалификации начинающих специалистов до экспертного уровня. Теперь AI-ассистент на основе LLM (Large Language Model) и RAG (Retrieve Augmented Generation) стал полноценным интерфейсом между аналитиками и обширной базой TI-отчетов.

Такие AI-ассистенты могут мгновенно отвечать на ключевые вопросы:

Какие мотивации и цели определённых хакерских группировок?

Какие навыки используют эти группировки?

Как атакуют компании в вашей отрасли?

Как функционирует конкретное вредоносное ПО?

Каковы потенциальные последствия кибератак для вашей компании?

Какие процедуры используют хакеры при атаках на информационные системы?

Генеральный директор ООО «Технологии киберугроз» Николай Арефьев отмечает: «В условиях кадрового дефицита и увеличения числа кибератак важно оперативно принимать качественные решения по защите инфраструктуры. Использование передовых AI-решений позволяет существенно снизить нагрузку на ИБ-специалистов. Мы видим огромное значение в партнерстве с ООО «ИнсайтСтрим», поскольку наши знания о киберугрозах, объединенные с AI-технологиями «ИнсайтСтрим», создают мощный синергетический эффект. Уже на стадии закрытых альфа-тестов наш совместный AI-ассистент получает положительные отзывы от клиентов».

Вадим Полулях, генеральный директор ООО «ИнсайтСтрим», добавляет: «Для создания эффективных AI-ассистентов важны не только технологии (модели, пайплайны обработки данных или движки умного поиска), но и глубокая отраслевая экспертиза с проверенными данными. Партнерство с «Технологии киберугроз» — это стратегически важный шаг для предоставления нашим клиентам максимальной пользы».

Совместные усилия двух компаний обещают значительный прогресс в сфере кибербезопасности, предлагая рынку уникальные решения на основе искусственного интеллекта.