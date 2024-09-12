Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Инфраструктура Техника Импортонезависимость
|

Сделано в России: «Ростелеком» и «Искра Технологии» представили серию роутеров с защитой от хакерских атак

«Ростелеком» представил в Екатеринбурге линейку отечественных Wi-Fi-роутеров, разработанных компанией «Искра Технологии». Устройства поддерживают технологию GPON и обеспечивают высокоскоростной интернет на скорости до 1 Гбит/с. Инженеры уделили особое внимание безопасности и защите устройств от киберугроз, что делает эту продукцию привлекательной для государственных учреждений и корпораций, работающих с конфиденциальными данными. Об этом CNews сообщили представители компании «Искра Технологии».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «С разработчиками и производителями отечественного оборудования мы находимся в тесном контакте с самого начала обострения вопросов по импортозамещению. Общими усилиями мы разрабатываем технические задания, определяем объемы производства и помогаем инвестициями. Создание российских Wi-Fi-роутеров дает возможность развивать и поддерживать отечественные бренды, укрепляя конкурентоспособность станы на мировом рынке технологий. Для компаний внутри страны – это новые возможности для качественного выполнения государственных заказов, особенно в рамках реализации программ по цифровизации и модернизации информационной инфраструктуры. Также открытие новых производственных мощностей значительно улучшает социальный климат в регионе. В рамках нашего партнерства с “Искра Технологии” до конца года мы получим 50 тыс. отечественных роутеров с уникальными характеристиками, и эти устройства будут работать в домах и компаниях наших клиентов».

Роутеры соответствуют высоким стандартам качества и надежности, проходят строгий контроль и тестирование перед выпуском на рынок.

Владислав Давыдов, генеральный директор АО «Искра Технологии»: «В 2024 г. “Ростелеком” заключил контракт с “Искра-Технологии” на запуск серийного производства Wi-Fi-роутеров. Мощности предприятия позволяют производить несколько сотен тысяч устройств в год. Эти маршрутизаторы являются ярким примером импортозамещения и стремления России к технологической независимости. Они будут востребованы на рынке и помогут отечественным компаниям обеспечить их качественное сетевое подключение».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Роскомнадзор получит 59 миллиардов, чтобы усилить блокировки запрещенных сайтов

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

«Всех не переучите»: Программисты-староверы из числа разработчиков Linux вцепились зубами в C/C++ и ни в какую не хотят переходить на Rust

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Microsoft откладывает релиз спорной функции Windows Recall

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще