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В КРЗ завершили пилотирование столичного ПО, делающего тепловизоры «умными»

В рамках программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы в Корпорации развития Зеленограда завершили тестирование программного обеспечения с нейросетевыми алгоритмами для охранных систем, созданное в Москве. ПО позволяет наделить тепловизоры «умными» свойствами для самостоятельного наблюдения за территорией и отправляет пользователю уведомления о нарушениях. Технология подходит для охраны периметра объектов промышленных предприятий, транспортной инфраструктуры и др. Об этом CNews сообщили представители ГБУ «КРЗ» (Корпорация развития Зеленограда).

Программное обеспечение подходит для любых моделей тепловизоров. Клиентское приложение, написанное разработчиками на Python, обладает гибкими настройками. Например, пользователи могут указать на охраняемой территории виртуальные линии, запрещенные для пересечения, и умная система будет отправлять уведомления клиенту, когда нарушители пересекут установленные границы. При этом, программа самостоятельно классифицирует и анализирует объекты. Если, например, заданную границу пересечет кошка, или птица, система не станет поднимать тревогу.

«В ходе пилотирования, мы успешно прошли все испытания и достигли заявленных показателей эффективности. Конечно, выявлены моменты по улучшению системы в части расширения функционала, которые мы планируем разрабатывать уже на следующем этапе. В дальнейшем, мы хотим создать аппаратно-программный комплекс, включающий в себя радарную составляющую, тепловизионную и систему видеонаблюдения», — сказал основатель проекта Валерий Полякевич.

По итогам успешных испытаний, технологию включили в реестр инновационных решений Москвы и теперь она рекомендована для широкого применения. Также, авторы проекта подали заявку на включение разработки в реестр российских программ Минцифры России и на данный момент готовятся получить экспертную оценку.

Ранее создатели проекта, Агентство инноваций Москвы и Корпорация развития Зеленограда подписали трехстороннее соглашение о проведении пилотного тестирования инновации. В рамках грантовой программы Агентства инноваций Москвы, компании был одобрен грант на тестирование в размере 2 млн руб.

Испытательный период технологии начался в июне 2024 г. и завершился в сентябре 2024 г. За это время создатели проекта и специалисты КРЗ установили и настроили программное обеспечение на сервере, арендовали и смонтировали тепловизор и успешно провели серию тестовых испытаний.

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