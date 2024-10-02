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Лидеры ИТ-рынка обсудят технопартнерства и русификацию мировых трендов на Orion Digital Day

31 октября разработчик инфраструктурного ПО Orion soft проведет в Москве Orion Digital Day — ИТ-конференцию про инфраструктуру, информационную безопасность и тренды в сфере разработки в российском Enterprise-бизнесе.

Ключевые темы дискуссий — технологические коллаборации лидеров российского ИТ-рынка и практики русификации мировых технотрендов. Темами технологического трека станут управление ИТ-инфраструктурой, работа с данными, кибербезопасность, DevSecOps, тренды в сфере разработки, импортозамещение ПО и кейсы внедрения российского ПО.

Спикерами события станут представители крупнейших игроков рынка финансов, страхования, телекоммуникаций, промышленной и добывающей отраслей, а также российские интеграторы, разработчики и производители ИТ-решений.

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В программе конференции:

  • Пленарная сессия «Можно ли строить новую модель ИТ на фундаменте российских технологий». Эксперты обсудят новейшие фокусы развития мировых ИТ-лидеров: ИИ, микросервисы и сервисная модель, новые методы защиты данных. Спикеры поделятся мнениями о том, что приобретают или теряют эти технотренды в приземлении на российскую специфику бизнеса, и нужно ли равняться на мировые ИТ-тренды после импортозамещения.
  • Специальное выступление «Психологическая и социальная готовность к изменениям: как работать с приземлением трендов внутри компаний»
  • Пленарная сессия «Сила притяжения: как лидеры российского ИТ принимают вызовы вместе». Российский ИТ-рынок вышел на уровень 2022 года. После импортозамещения компании начинают строить планы на развитие на новом ИТ-фундаменте. Лидеры рынка выскажутся о том, возможна ли их реализация уже сейчас и какие потребности отраслевых заказчиков вендорам нужно закрыть в первую очередь.
  • Специальное выступление «Экосистема вместо соло: как Orion soft выбрал фокус на партнерство»

Во второй части конференции параллельно пройдут технологические и инфраструктурные треки, а также выступления о кейсах внедрения российского ПО.

  • Инфраструктурные треки:
    • Эволюция российского ИТ: от одиночек к интеграциям
    • Новости вендоров и векторы развития
  • Технологические треки:
    • Главные инсайты DevSecOps в 2024
    • Тренды безопасности ИТ-инфраструктуры
    • Harder, faster, stronger. ИТ и работа с данными в 2024
  • Кейс-сессия «Customer Studies & Talks: опыт внедрения и развития»

Участие в конференции бесплатное. Принять участие в ней можно как офлайн, так и онлайн. Регистрация открыта на сайте мероприятия.

erid:LjN8JwgSbРекламодатель: ООО "Орион"ИНН/ОГРН: 9704113582/1227700018996Сайт: https://www.orionsoft.ru/

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