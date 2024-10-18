Более трети производителей вычислительной техники в России снизили сроки поставок

С начала 2024 г. 36% российских производителей вычислительной техники смогли сократить сроки поставок. Об этом говорят данные консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»).

На данный момент средний срок поставок вычислительной техники от отечественных производителей составляет примерно 50 дней.

«Срок поставки — ключевое конкурентное преимущество, особенно в конце года, когда компании завершают проекты в рамках годовых бюджетов. Способность компании обеспечить быстрые и стабильные поставки становится особенно ценной, снимая опасения клиентов и повышая их доверие. Компании, готовые удовлетворять запросы клиентов в рекордные сроки, выделяются среди конкурентов. Это свидетельствует о способности отрасли вычислительной техники эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям», — сказала Светлана Легостаева, генеральный директор консорциума «Вычислительная техника».

«С каждым годом развития рынка отечественной вычислительной техники все больше факторов влияет на конкуренцию. Срок поставки оборудования — один из них. “Гравитон” поддерживает существенный неснижаемый запас на складе: сотни тысяч клиентских, десятки тысяч серверов и СХД, несколько тысяч печатных устройств и МФУ. Это помогает осуществлять поставки в течение двух рабочих дней. Если необходимо изготовить партию ИТ-оборудования по спецификации заказчика, проект можно реализовать за 2 недели», — отметил Михаил Шаповалов, директор по стратегии «Гравитон».

«Компания RDW Technology при планировании поставок на рынок электроники России в III и IV кварталах 2024 г. установила собственный регламент. Мы готовы поставлять клиентские решения в течение 14 рабочих дней. Поставка серверов теперь займёт до 20 рабочих дней», – сказал Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology.