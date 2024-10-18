Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Более трети производителей вычислительной техники в России снизили сроки поставок

С начала 2024 г. 36% российских производителей вычислительной техники смогли сократить сроки поставок. Об этом говорят данные консорциума «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»).

На данный момент средний срок поставок вычислительной техники от отечественных производителей составляет примерно 50 дней.

«Срок поставки — ключевое конкурентное преимущество, особенно в конце года, когда компании завершают проекты в рамках годовых бюджетов. Способность компании обеспечить быстрые и стабильные поставки становится особенно ценной, снимая опасения клиентов и повышая их доверие. Компании, готовые удовлетворять запросы клиентов в рекордные сроки, выделяются среди конкурентов. Это свидетельствует о способности отрасли вычислительной техники эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям», — сказала Светлана Легостаева, генеральный директор консорциума «Вычислительная техника».

«С каждым годом развития рынка отечественной вычислительной техники все больше факторов влияет на конкуренцию. Срок поставки оборудования — один из них. “Гравитон” поддерживает существенный неснижаемый запас на складе: сотни тысяч клиентских, десятки тысяч серверов и СХД, несколько тысяч печатных устройств и МФУ. Это помогает осуществлять поставки в течение двух рабочих дней. Если необходимо изготовить партию ИТ-оборудования по спецификации заказчика, проект можно реализовать за 2 недели», — отметил Михаил Шаповалов, директор по стратегии «Гравитон».

«Компания RDW Technology при планировании поставок на рынок электроники России в III и IV кварталах 2024 г. установила собственный регламент. Мы готовы поставлять клиентские решения в течение 14 рабочих дней. Поставка серверов теперь займёт до 20 рабочих дней», – сказал Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Неуловимый вредонос три года добывал криптовалюты на Linux-серверах

Объявлена охота за биометрией россиян. Собирать ее начнут через банковские приложения

ИИ-библиотеку можно уговорить запустить произвольный код

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще